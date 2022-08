El periodista conversó con Me Late respecto a quien fue su compañera en el matinal de Mucho Gusto. "No sé si Diana quiera estar amarrada a un canal", apuntó.

A inicios de mes, el matinal Mucho Gusto vivió uno de sus cambios más abruptos al anunciar la salida de Diana Bolocco de la conducción del programa, dejando a José Antonio Neme junto a Karla Constant y, poco después, con Soledad Onetto.

Así, sin una despedida en pantalla, Bolocco decidió dedicarse de lleno a sus propios proyectos. Sin embargo, este martes el periodista José Antonio Neme conversó por primera vez respecto a la salida de quien fue su compañera por casi un año.

En conversación con Luis Sandoval de Me Late, Neme aseguró que “a mí me dolió su salida, porque a la Diana le tomé mucho cariño e hicimos un trabajo de verdad muy serio durante un año”.

“Creo que la gente tiene que ser feliz, a eso venimos a este mundo. Entonces, si a ella efectivamente tiene otros proyectos y el programa estaba tomando un giro por la situación del país que se alejaba de la entretención, me parece muy valiente, maduro y sincero de parte de Diana decir ‘este proyecto, desde la definición editorial, no me interpreta’”, apuntó.

“La Diana se fue con el máximo cariño del equipo. Hasta hoy la echamos de menos. No hubo ninguna cosa personal, aquí fue simplemente una decisión de ella que el canal respetó”, complementó además.

Fue en eso que Neme apuntó que “nadie puede trabajar en un proyecto en el cual no se siente interpretado, y yo pienso que Mega fue muy comprensivo. Respetaron lo que quiso hacer”.

El comunicador recordó también cómo se encontraba el programa matutino en su regreso en 2021 tras su paso por La Red, asegurando que todo estaba “en un momento crítico”.

“Creo que cuando llegué, ella no lo estaba pasando bien, creo que había muchos cambios que había resentido (…) estaba un poco dañada por todo lo que pasó: la salida de Lucho Jara, los cambios de productor, la salida de Viñuela, la llegada de Paulina de Allende-Salazar…”, recordó.

Fue así que, con la llegada de Neme, apareció “un momento en el que había que reconstruir un equipo y administrar la información. Y creo que lo hicimos más o menos bien”.

“Empezamos a trabajar, logramos recomponer un poco una figura de programa y redefinirlo, y ahí siento que lo empezó a pasar mejor”, replicó.

José Antonio Neme y el futuro de Diana Bolocco

Asimismo, el comunicador fue consultado respecto a una serie de rumores que apuntan a que Bolocco volvería a Canal 13 tras el fin de su contrato en diciembre de este año.

“No sé si quiera volver a Canal 13. Yo siento que ella está muy feliz con lo que ha hecho en materia de moda (…) ahí ella ha descubierto algo que la llena de satisfacción y siento que el tema digital la atrae mucho”, complementó.

En eso, Neme apuntó que a Diana Bolocco “la televisión abierta le interesa siempre que haya proyectos que la interpreten, pero no sé si quiera estar amarrada a un canal”.

“Ella está en una posición que puede decidir qué quiere hacer, con quién trabajar o hasta cuánto desea trabajar”, cerró.