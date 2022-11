La actriz y comediante Paola Troncoso compartió su postura respecto a un posible regreso del extinto Morandé con Compañía, asegurando que no estaría a favor de que el espacio vuelva, apuntando que “tenía muchas cosas que a mí no me gustaban”.

Todo ocurrió en la sección “Cara a Cara”, donde debió dar respuestas rápidas a diferentes preguntas. Fue así que tras acabar las diferentes preguntas, fue consultada sobre su postura de que el programa no podría volver a la televisión.

“Yo creo que no, pero no por una cosa de que no se pueda, sino porque pienso que no sería lo mejor, porque claramente el humor que se hacía en Morandé Con Compañía ya no es el humor de ahora, quizá se podría hacer lo que era El Muro, pero ese Morandé con Compañía como era antes, como la recuerda la gente, no”, puntualizó.

La postura de Paola Troncoso sobre Morandé con Compañía

Tras sus dichos, el animador del espacio, Sergio Lagos, le preguntó a la protagonista de Paola y Miguelito respecto a su opinión a cómo ha evolucionado la sociedad, donde diferentes humoristas acusan que se ha restringido el humor.

“Hay muchas cosas de las que uno no se puede reír ahora, y a mí no me parece mal eso”, aseguró entonces Troncoso. “El programa tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, como reírse de la gente con defectos. Eso para mí nunca ha sido algo que me haga sentir cómoda”, confesó.

“Aunque muchas personas que trabajan en humor dicen: ‘Pero es que ahora se nos puso más difícil’, pero bueno, ahora hay que hacer un humor más inteligente no más”, continuó.

“Lo más fácil es reírse de los defectos, del más débil o de las desgracias”, criticó entonces, asegurando que “uno puede hacer humor de diferentes maneras, ¿por qué tiene que ser de la manera más fácil y reírte de alguien? Creo que el humor es humor cuando te ríes con la persona”.

“¿Sientes que hay límites para el humor?”, preguntó nuevamente Lagos, hecho que Troncoso negó.

“Creo que no hay límites para el humor y uno se puede reír de cualquier cosa, pero uno tiene que imponerse los límites según lo que para ti es el humor”, cerró.