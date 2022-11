Miel Blanca era una de las participantes más populares de El Discípulo del Chef, sin embargo, fue descalificada a días de la final tras contagiarse con covid-19.

La aspirante a chef se mostró indignada y dolida con la decisión de la producción, y lo manifestó a través de Instagram, donde compartió un video grabado luego de que le dieran la noticia.

“Tengo el corazón realmente partido en mil pedazos”, comenzó diciendo entre lágrimas. “Quedan dos días para la final y hoy me descalificaron porque estoy con covid y no es algo que yo pueda manejar”, añadió.

“Hoy llegué al canal, me hicieron un test de antígenos y me descalificaron por tener covid…. Estoy super frustrada y tengo mucha pena porque quería darlo todo y no puede creer que la única solución que tenga el programa sea esto”, agregó.

“Estoy muy enojada, tengo mucha rabia, porque siento que me arrebataron la oportunidad de haber podido ganar”, cerró.

Miel Blanca y su dolorosa salida de El discípulo del chef

En conversación con Página 7, la joven participante aseguró que sentía que la decisión había sido “injusta”.

“Me dolió muchísimo, me afectó, porque me contagié y sabiendo esto, el canal no tomó ninguna medida al respecto; no se volvieron a preocupar por mí“, acusó.

De acuerdo a Miel Blanca, durante la grabación del espacio de CHV, varios otros miembros tuvieron diferentes complicaciones que los hizo faltar a ciertas grabaciones, algo que a ella no le había ocurrido hasta ese momento.

“Hubo mucha gente en el programa que decidió faltar, y a mí, a la primera, me eliminaron. Fue súper injusto y una decisión súper mal tomada”, afirmó.

Incluso, dice, el mismo día en que ella dio positivo a covid, otro integrante de la producción vivió la misma situación. “No solo fui yo la que presentó problemas con covid en ese mismo momento, sino que también fue un chef, que era parte de los que realizaban las pruebas”, afirmó.

Lo que más molesta a la ganadora de la temporada de 2019, es la decisión. “Me pude haber contagiado en el mismo canal y ni siquiera me dieron una solución, solo decidieron eliminarme y de verdad que quedé muy mal psicológicamente, de hecho estoy con psicólogo por lo mismo, porque me afectó mucho de manera personal”, reconoció.