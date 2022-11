Durante la noche del martes, el periodista Eduardo Fuentes y la diputada y doctora María Luisa Cordero tuvieron su reencuentro en el programa Buenas Noches a Todos, donde hablaron de su distancia luego de pasar años sin hablar.

En el inicio del episodio, Fuentes destacó la oportunidad de estar juntos en pantalla. “Para mí es especial, porque hace tiempo que no nos veíamos. Tú empezaste con esto de la política, pero habíamos tenido un alejamiento, así que me alegro…”, mencionó siendo interrumpido por Cordero.

“Tuvimos un roce, Eduardo, no seas eufemista”, señaló la doctora Cordero, a lo que Fuentes reafirmó aquel episodio, apuntando que “nos agarramos, para decirlo en buen chileno”.

Tras esto, vino el mea culpa de la doctora Cordero: “Te quería decir que la pandemia y en todo este tiempo de silencio, me he hecho una especie de autoterapia no por el ego, sino porque me empecé a sacar las máscaras”.

“Una de las máscaras que encontré es que yo soy muy rabiosa y, en este encontrón, tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja encabritada y rabiosa”, reconoció la profesional.

Asimismo, Cordero destacó a Fuentes que, pese al tiempo lejos, “tú jamás has dejado de ser una persona querida, te lo digo en tu cara”.

“Un día me miré al espejo y dije ‘qué, si yo lo quiero, así que déjate de leseras”, añadió, refiriéndose a su decisión por volver a ver al comunicador. Asimismo, Fuentes respondió con el mismo afecto a la actual parlamentaria.

El periodista entonces reveló que conversó con diferentes personas sobre su lejanía con Cordero, destacando los años de amistad que los anteceden.

“Uno no tiene por qué estar de acuerdo con las personas, pero no significa que haya que dejar de hablarse, aunque esto es algo que le pasa a mucha gente. Por estar alejados, uno dice, ‘si lo llamo, me va a sacar cosas en cara’”, destacó.

Asimismo, Cordero recordó una vez que trató de contactarse con el periodista sin tener respuesta, a lo que Fuentes destacó que también trató de retomar la comunicación.

“Yo te escribí cuando saliste diputada. Te mandé un mensaje y no contestaste (…) pero me quedo con que nos encontremos. Quedémonos con las cosas buenas”, cerró Fuentes.

Fuentes y Corderos trabajaron en conjunto por años, luego de estar en radio El Conquistador. Asimismo, ambos trabajaron juntos en Mentiras Verdaderas donde conversaban de diferentes tópicos.