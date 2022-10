En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, la opinóloga Raquel Argandoña se refirió a su perspectiva ante el programa online de Tonka Tomicic, Tenemos que hablar de sexo, mostrando su descontento por ver la nueva faceta de la animadora de televisión.

Al ingresar al espacio, Argandoña fue consultada sobre aquel programa, mostrando el video promocional que la misma Tomicic compartió en redes sociales.

Fue así que Argandoña aseguró que “yo conozco a Tonka animadora del matinal, la mejor animadora de matinales tanto en Televisión Nacional como en Canal 13. Yo no soy cartucha, para nada, pero a mí me cuesta ver a Tonka en este formato”.

En eso, Argandoña criticó la forma en la que Tonka se expresa en el espacio, en especial por la frase “vamos a hablar de cómo tiramos los chilenos”.

“Eso de que ‘tiramos’… Tonka era tan como compuesta, era muy cuidadosa con lo que decía y también critiqué que en la promo se iba a dar un beso en la boca con Betsy Camino”, destacó.

Respecto a esa faceta, Argandoña apuntó que “eso a mí me chocó. Yo tengo millones de amigas lesbianas y yo las acepto, pero ver a Tonka en esa situación me chocó. No sé si Tonka siempre fue así, en el sentido de que fue tan liberal y se mostraba de otra manera”.

Asimismo, la panelista de Zona de Estrellas aseguró también que Tomicic la había invitado al programa, cosa que ella rechazó. “Le dije ‘muchas gracias por la invitación, pero no voy a ser ningún aporte, porque a mí no me gusta habar de sexo en televisión"”, recordó.

De todas formas, aseguró que la animadora “tiene todo el derecho a reinventarse. Pero a mí me cuesta ver una Tonka así. No estoy acostumbrada a su vocabulario”.

En eso, Jean Philippe Cretton le consultó a Argandoña si creía que esa era una versión de Tomicic más real o bien, si se trataría de una actuación. “No sé, si tú me lo preguntas, me gustaría que volviera a la televisión abierta. Me gusta la Tonka en el matinal, me gusta mucho”, respondió.

Raquel Argandoña además hizo un guiño a cómo Tonka Tomicic no ha aparecido en televisión pese a su contrato con Canal 13. Entonces, aseguró que “Al 13 no le ha ido bien sin Tonka en el matinal”, apuntando que cree que la animadora puede volver sin problemas a televisión.

“Hasta el momento Canal 13 no ha podido superar a Tonka como figura femenina. Han pasado varias, las han sacado del programa, los programas han terminado antes de tiempo, pero todavía no la superan”, cerró.