Un incómodo momento vivió la periodista y presentadora del área internacional de CNN, Christiane Amanpour, luego de que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, decidiera no aparecer en pantalla debido a que la comunicadora se negó a usar un velo.

Según comunico la propia señal, la entrevista había sido planificada con anterioridad y estaba pactado que el mandatario hablara con la periodista en medio de su visita a Nueva York, Estados Unidos, por la Asamblea de la ONU.

Sin embargo, Raisi llegó con casi 40 minutos de retraso y mediante un asistente le habría solicitado a Amanpour usar un velo o un pañuelo en la cabeza solo minutos antes de comenzar el diálogo.

Ante la solicitud, la periodista se habría “negado cortésmente”, dijeron desde el canal. No obstante, el presidente iraní no se tomó de la mejor manera esta decisión y optó por cancelar la entrevista e irse.

La comunicadora británica, que creció en Teherán, la capital de Irán, excusó su decisión en que al estar trabajando fuera del mencionado país, el usar un velo no era algo imperativo.

“Uso un pañuelo en la cabeza mientras informo en Irán para cumplir con las leyes y costumbres locales, de lo contrario, no podría trabajar como periodista”, dijo. Pero declaró que no haría lo mismo cuando se encuentra en otro país donde esto no es un requerimiento.

“Aquí en Nueva York, o en cualquier otro lugar fuera de Irán, ningún presidente iraní nunca me ha pedido, y he entrevistado a cada uno de ellos desde 1995, ya sea dentro o fuera de Irán, nunca me han pedido que use un pañuelo en la cabeza”, dijo a CNN.

Por su parte, el presidente Ebrahim Raisi, argumentó que su decisión de abandonar la entrevista ante la negativa de Christiane Amanpour se debía a que le parecía “una cuestión de respeto”, dado que se trata de los meses sagrados de Muharram y Safar.

De acuerdo a lo informado por el medio, se esperaba que en la entrevista el mandatario iraní se refiriera a la muerte de Mahsa Amini, una mujer que habría sido puesta en custodia luego de que la policía de moralidad la viera usando un hijad de manera incorrecta.

Esta situación y las extrañas causas de su muerte, levantaron una horda de manifestaciones en el mencionado país, donde mujeres que se quitan y queman sus hijab, y se cortan el cabello en público.