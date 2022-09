Durante la noche del martes, la conductora de televisión Margot Kahl conversó con Eduardo Fuentes de su regreso a TVN, su vida íntima, así como también del cáncer de piel que tuvo en sus tiempos lejos de la pantalla.

La comunicadora fue la nueva invitada al programa Buenas Noches A Todos. Ahí, mientras hablaban del regreso a la televisión, Fuentes quiso comentar el cáncer que vivió Kahl.

“En mi caso fue un tumor, un cáncer de piel muy localizado, y más allá de la cicatriz y los ocho puntos que tengo en el hombro, la verdad es que no pasó más allá, y lo agradezco”, comentó la animadora.

Asimismo, aseveró que debido a este diagnóstico “no puedo tomar sol nunca más en la vida”. De todas formas, confesó que “en algún minuto me asusté un poquito, sobre todo antes de que me dieran el diagnóstico”.

Margot Kahl y su autodiagnóstico de cáncer

“Me autodiagnostiqué”, confesó de golpe Kahl. De acuerdo a la comunicadora, todo ocurrió por casualidad un día que, mientras disfrutaba de una película, sintió algo extraño entre su hombro y espalda, aseverando que ahí comenzó una sospecha.

“Me tomé una foto, me metí internet, comparé con todas las fotos que había y dije ‘esto es‘. Pedí hora al dermatólogo y oncólogo. Le dije que no sabía lo que podía ser, él me mandó hacer una biopsia y salió el resultado, confirmándolo”, narró.

De todas formas, aseguró que “salió todo muy limpio, perfecto, te mentiría si te digo que lo alcancé a vivir como algo muy potente, porque la verdad no puedo compararlo a lo que vive otra persona”.

De todas formas y pese a que no fue una experiencia traumática, el hecho la llevó a reflexionar sobre cómo se vive el día a día, apuntando que “trabajamos más con la queja que agradeciendo”.

“De repente la vida te manda señales y piensas: ‘¿Y si esto fuese peor?, ¿qué me faltó por hacer?, ¿qué es lo que todavía tengo pendiente?, ¿he dado gracias lo suficiente?, ¿le he dicho a mis cercanos todo lo que los quiero?’ Esas cosas pasan por la cabeza, y es una llamada de atención, sin duda para disfrutar todo todavía más y quejarse menos”, cerró.

De acuerdo a la Clínica Mayo, no todos los cambios en la dermis significan cáncer de piel. De todas formas, llaman a consultar con el médico ante cualquier evolución cutánea que provoque preocupación.

Así, el profesional investigará los cambios en la piel para determinar la causa y, de ser necesario, dar un tratamiento adecuado.