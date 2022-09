Durante la noche del lunes, la periodista Diana Bolocco fue la primera invitada al debut de Eduardo Fuentes en TVN con Buenas Noches a Todos, donde quiso hablar sobre los duros momentos que vivió en Mucho Gusto en medio de la pandemia por coronavirus.

La comunicadora, que volvió al programa matutino este lunes, comenzó hablando de la evolución de este tipo de espacios tras el estallido social y la crisis sanitaria. “Fue súper complejo, porque yo venía de otro mundo: del mundo de la entretención”, comenzó diciendo sobre estos cambios en la televisión.

“Yo soy periodista de formación y afortunadamente tenía ese bagaje profesional, pero yo toda mi vida me dediqué a la entretención. A mí me gusta reírme, es lo que más fácil y mejor me sale. Entonces, hacer este giro a la información y estar al aire ininterrumpidamente durante el estallido (…) fue súper potente”, reconoció.

De acuerdo a Bolocco, si bien se siente agradecida por haber participado en la experiencia, de todas formas vio todo como un momento difícil debido a su experiencia, por lo que “primero había que ponerse a la par en términos de la información; y segundo, encontrar ese registro dentro de mí”.

Sin embargo, Bolocco afirmó que tras “estar dando malas noticias por tanto tiempo y presenciar el conteo de personas que fallecían todos los días… no era consciente de ello, pero me empezó a pasar la cuenta”.

“Trataba de desconectarme el rato que estaba en mi casa, pero siento que los efectos los vi después”, aseguró entonces, apuntando que “me costaba mucho dormir y empecé a sentir mucha angustia. Afortunadamente en mi entorno familiar y cercano no tuve ninguna pérdida; nadie murió, pero ver el dolor en gente cercana y además informar eso todos los días, te pasa la cuenta”.

“Por primera vez en mi vida sentí lo que era un poco de angustia. Me costaba dormir, estaba en un estado de vigilia constante”, reveló Diana Bolocco, asegurando que cuando ve videos de Mucho Gusto en aquella época, se desconoce a sí misma.

“No era consciente de eso, pero era como una máquina (…) Me veo en fotos de esa época, y me encuentro súper distinta”, aseguró, apuntando que entonces había una “sensación de no querer estar ahí, dando malas noticias”, ya que incluso “había ganas de llorar”.

Dianna Bolocco y la depresión de Cristián Sánchez

Asimismo, al hablar de salud mental, la periodista se refirió también al diagnóstico que su esposo, Cristián Sánchez, quien tuvo una depresión que lo llevó a dejar la televisión hace algunos años.

“Él fue súper valiente en contarlo (…) Afortunadamente ya salió de ese período, que fue bastante largo”, aseguró en conversación con Eduardo Fuentes, a lo que además apuntó a las múltiples críticas que recibieron, debido a que les cuestionaban qué tipo de problemas podría angustiarlos.

“Yo me acuerdo que él me decía que no tenía ninguna razón aparente para sentir lo que le pasaba”, admitió, asegurando también que lo más difícil de todo el proceso fue darse cuenta de la depresión en sí.

“El chancacaso es muy potente cuando te das cuenta de que no tenías idea, y que es una dimensión que te queda súper grande”, dijo, reconociendo que, cuando tomó consciencia del hecho, “ya había pasado mucho tiempo”.

“Me sentí tan culpable, porque las veces que veía alguna señal, le decía justo lo que no hay que decir: ‘¡Tú puedes!‘. No hay nada más terrible que te digan eso, porque no puedes, y es superior a ti, independiente de los esfuerzos que hagas, porque es una enfermedad”, confesó.

Posteriormente, Diana contó que instó a su pareja para buscar la ayuda de un especialista, apuntando que “ese fue el comienzo donde empezó a ver la luz”.