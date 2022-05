Durante este miércoles la periodista Clarisa Muñoz habló en el programa Aquí Somos Todos sobre el acoso laboral que denunció en 2018 cuando trabajaba en Mucho Gusto. Fue ahí donde la periodista reveló el duro momento que significó perder un bebé en medio del episodio de acoso.

Clarisa, quien se desempeña como notera en el programa apareció en el espacio para entrevistar a una mujer que relataría su historia, pero quiso también transparentar su caso. “A mí también me toca de cerca esto, porque también viví una situación así”, comenzó diciendo en su despacho.

“El acoso laboral te arruina el autoestima, pasas a ser una persona completamente distinta”, destacó, a lo que la conductora del programa, Priscilla Vargas, le pidió a Muñoz compartir su historia.

“Es difícil, porque es algo lento. No es que de un día para el otro tu jefe te empiece a tratar mal o te grite frente a todos. Es un proceso paulatino donde te van anulando tu autoestima, casi como que estás agradecida de que aún no te echan”, compartió la periodista.

Así, Muñoz aludió al acoso que sufrió en 2018 con Pablo Alvarado, entonces productor ejecutivo de Mucho Gusto, donde se desempeñaba como notera.

“A mí me llegó a pasar que miraba a mi jefe y yo le tenía terror. Lo transparenté con mis compañeros: Lo veía de lejos y decía: ‘mira, yo lo voy a mirar a los ojos y él va a bajar la mirada para no mirarme’ y pasaba y efectivamente él pasaba mirando el suelo para no tener que saludarme”, recordó.

“En mi caso fue terrible, porque en algún momento quedé embarazada y ya estaba viviendo acoso laboral”, añadió, asegurando que el mismo día que supo la noticia le dijeron que no estaría al aire desde entonces.

“Yo les dije que igual podía trabajar, que con mi hijo mayor trabajé hasta el final del embarazo, y me decían que no, que era por cuidarme a mí y que me quedara en la oficina”, añadió, apuntando que al día siguiente ya tenía un reemplazo en el matinal.

Asimismo, le contaron a todos que estaba embarazada, pese a que “era algo que no quería compartir todavía porque no tenía tres meses”.

“Efectivamente era una guagüita que venía con problemas. Yo perdí esa guagüita”, reveló.

Fue en eso que recordó que tras la pérdida debió volver al aire, porque “ya no estaba embarazada y no tenían excusa para tenerme fuera”.

Así, al volver a televisión, le dicen “que bueno que volviste, estás más bonita y más embarazada que nunca”.

“Quedé como chuta, qué ganas de decir al aire: ‘no estoy bien, no estoy bonita y no estoy embarazada. Perdí mi guagua, te podrían haber avisado, le avisé a mi jefe para que te avisaran y nadie te avisó’”, compartió Muñoz.

Pero el momento no quedó ahí. Y es que también recordó cómo fue volver a la oficina y recibir felicitaciones de sus compañeros. “A la quinta persona me puse a llorar y le dije que soy solo yo, que a mi guagüita la perdí”, narró.

Fue en eso que recordó a Alvarado. “Llega este gran jefe que era como un gran Dios ahí y me dice ‘bueno, tal vez deberíamos haber dicho, pero como no me dijiste yo no sabía qué hacer y por eso no dije nada’“, recordó.

De acuerdo a Muñoz, “le tenía tanto miedo que temblaba dándole explicaciones de por qué no le había dicho a él, por qué llamé a alguien más para que le contara, aunque él no me contestaba el teléfono. Ahí fue que me di cuenta de que esto estaba mal, porque no le podía tener ese terror”.

“Finalmente salí de ahí y ha sido un proceso de ir sanando y de ir reconstruyéndote el autoestima. Al final te das cuenta de que no eres tan mala, tan penca como te hicieron sentir y te das cuenta de que el problema a veces no eres tú”, cerró emocionada.