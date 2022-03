La noche de este sábado La Divina Comida tuvo un nuevo episodio de su octava temporada, donde recorrieron las casas de diferentes famosos en Miami para relatar diferentes anécdotas cada uno de los invitados. Fue entonces que Felipe Viel y su esposa, Paula Caballero recordaron con María Alberó e Iván Zamorano; además de Gonzalo Vivanco y Geraldine Zivic, diferentes aspectos de su vida familiar.

Fue en medio de la cena que el matrimonio recordó el proceso de adopción de tres de sus hijos, a quienes inicialmente los tendrían por un periodo de tiempo temporal.

“Llegamos dos (a Estados Unidos) y terminamos siendo siete”, comentó en la charla Viel entre risas, haciendo referencia a sus cinco hijos, fue entonces que les consultaron si en realidad buscaban solo a un hijo para adoptar, a lo que Viel aseguró que “pensamos que sería temporal, no más de un mes”, el cuidado de tres menores.

Fue ahí que Caballero recordó el tiempo cuando estaban buscando adoptar a su tercer hijo. “Fuimos a Haití más de una vez, pero después optamos por buscar aquí”, narró.

“Nosotros estábamos ayudando en una fundación en Haití, pero estaba muy lejos, era complicado ir”, contó.

Sin embargo, en búsqueda de crear un nuevo hobbie a sus dos hijas, Caballero le hizo una propuesta a su pareja. “Le dije: ‘¿Por qué no encontramos un lugar para sacar a las niñitas de tanto computador, teléfono y la tecnología, para que ayuden, que vayan a repartir desayunos o lean un cuento a los niños?’. Y así llegamos a este centro”, recordó.

Fue entonces que el comunicador aseguró que, para poder realizar ese proyecto, debían ser “foster parents”, es decir, una familia de acogida. Fue entonces que aceptaron y quisieron hacer el curso, aunque no lograron terminarlo.

“Fuimos a la primera clase y el segundo fin de semana, Paula me dice ‘anda tú, porque no podemos dejar solas a las niñas de nuevo”, comentó Viel, quien aseguró que en esa instancia “estaban hablando de lo difícil que era cuando ellos recibían grupos de niños, hermanos, porque nadie se llevaba grupos de niños”.

Fue en eso que la trabajadora social que guiaba el curso contó el caso “de unos americanitos chicos”, que al no encontrar un hogar tendrían que estar separados.

“Después de la clase me acerco y le dije ‘si tú necesitas una casa, yo los puedo recibir’, y me dijo ‘sí, pero no tienes la licencia”, recordó.

De todas formas, el presentador de televisión le aseguró que podría contar con él por alguna emergencia, a lo que, con el pasar de los días, la trabajadora citó a Felipe Viel y Paula Caballero. “Me dijo ‘si les interesa, les podemos llevar el fin de semana a los niños’. Los tuvimos el fin de semana y lo pasamos bien con ellos”, narró Viel.

Tras el buen fin de semana, aseguró que días después “nos dejaron a los niños con unas cajas con ropa y no supimos más”.

“Para hacer la historia corta, estuvieron al final cinco años como niños guardadores. De los cinco años, acordamos junto con la Corte y sus padres que los adoptábamos nosotros y que la mamá y el papá los visitaran cuando pudieran”, cerró.