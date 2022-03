La noche de este lunes debutó en horario estelar “Talento Rojo”, la nueva encarnación del célebre programa buscatalentos de TVN, “Rojo Fama contrafama”.

Con Rafael Araneda (histórico conductor del espacio) y María Luisa Godoy en la animación, y un jurado integrado por Luis Jara, Nicole y Catherine Fulop, la producción emitió su primer capítulo y develó a sus renovados participantes.

El episodio estuvo marcado por las audiciones, que convocaron a artistas de diversas ciudades de Chile. Allí, en escena, el jurado debía decidir por mayoría simple quién poseía el “talento Rojo”. Los ganadores, clasificaban a la siguiente etapa.

En redes sociales, no fueron pocos quienes extrañaron el antiguo formato de “Rojo”, con cantantes y bailarines y un staff marcado por la juventud de sus concursantes.

Entre algunos televidentes, la similitud con programas del género como “Got Talent”, “Talento Chileno” o “Mi nombre es” causó suspicacia y rechazo. Otros, por su parte, extrañaron las rencillas y conflictos que hicieron característico al extinto programa juvenil.

“¡Le pusieron Rojo y no tiene nada que ver con el programa que daban antes!”, fue uno de los comentarios que más se repitió en Twitter durante la emisión del capitulo.

En dicha red social, el hashtag #TalentoRojoTVN capitalizó la conversación durante toda la transmisión del estelar. Revisa a continuación algunas de las reacciones:

Reclaman ; no hay programas de talentos en la tv abierta , hasta cuando!!! Hoy;que fome ! Una copia!Got talent rojo!Paren el webeo y vean un programa que se les da una oportunidad al talento y a los artistas que tenemos por ahí. Vamos TVN ! #TalentoRojoTVN

Y por este programa copia de Got Talent no dan #TodoPorMiFamilia!! Más fome! Le pusieron Rojo y no tiene nada que ver con el programa que daban antes! #TalentoRojoTVN

