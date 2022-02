El periodista Mauricio Jürgensen vivió un duro cruce con el fundador de Amarillos por Chile, Cristián Warnken durante el matinal Tu Día de Canal 13.

Warnken apareció en el espacio como líder del movimiento, donde habló de una carta de académicos que pide a la Convención Constitucional llegar a acuerdos, ya que catalogan algunas acciones como “maximalistas”.

En eso, comenzó a comentar hechos en los que su movimiento estaba de acuerdo, pero que según su punto de vista, se estaban tomando decisiones más extremas.

“Todos estamos de acuerdo en que debemos hacerle cambios al Poder Judicial, pero otra cosa es cambiar incluso el concepto de ‘Poder Judicial’ por el de ‘Sistema Judicial’. Entonces creo que es legítimo”, mencionó en contacto con el panel.

Además de tantear su postura, Warnken destacó que no sólo su movimiento tenía aquella postura. “Acaba de salir una carta firmada por Adriana Valdés, María Teresa Ruiz, Gastón Soublette, intelectuales que nadie puede acusar de reaccionarios…”, señaló.

“Perdón, Cristián”, interrumpió Jürgensen entonces. “Esa carta yo también la vi y es muy distinto a lo que plantean ustedes. Está siendo bien fiel a lo que propone, está siendo bien amarillo al bajarle el perfil a lo que ustedes proponen”, comentó.

En eso, el panelista del espacio aseguró que aquella carta busca “abogar por la calidad y no por la celeridad. Dice: ‘Nosotros creemos en la Convención, confiamos en lo que está pasando ahí’. Yo leí esa carta, pero no se apuren en leer esto a la rápida. No habla de ponerle la pata encima a nadie…”, apuntó.

En eso, se escucha al profesor de literatura decir “parece que no la leíste tan bien”, mientras el periodista sigue dando argumentos.

“¿Me vas a dejar hablar o no?”, comenta Warnken, a lo que Jügersen continúa tratando de hablar.

“¿Me vas a dejar hablar? Porque no sé cuál es la pregunta”, añadió molesto el invitado, a lo que Jürgensen aseguró que solo quería “entregar antecedentes a la conversación”.

“Veo bastante sesgo”

La conversación continuó por otra media hora más, donde el fundador de Amarillos por Chile se quejó del trato que recibió en la charla.

“Yo lamento mucho que en ninguna de las preguntas destaquen algo positivo de este movimiento”, comentó. “Veo bastante sesgo en varias de las preguntas que se hacen. No veo un intento ni siquiera de escuchar lo que estamos planteando”, acusó después.

“Estamos eludiendo lo que usted ha declarado, Cristián. No es justo que me acuse de sesgo”, respondió Jürgensen entonces.

“Si te hemos hecho las preguntas que te hemos hecho es porque las dudas están”, aseguró Mirna Schindler por su parte.

“No, las dudas están claras, pero algunos de ustedes usaron adjetivos, usaron la palabra ‘reaccionario’. Me parece que en una pregunta se utilice el adjetivo reaccionario, más en una persona que nació reaccionario en la vida, me duele”, apuntó.

“Estaba citando un tuit. Lo dijo Patricio Fernández. Él habló de reaccionario, en todo caso”, cerró el panelista al mismo tiempo que el entrevistado hablaba.