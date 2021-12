El pasado miércoles por la noche Gabriel Boric estuvo en el programa Candidato, llegó tu hora de TVN, en el cual contestó preguntas de varios periodistas de la estación estatal. En este caso, una bastante particular corrió por cuenta de Nicolás Vial.

En este sentido, el comunicador consultó al aspirante a La Moneda respecto a su proceso de titulación, teniendo en cuenta que él actualmente es Licenciado en Ciencias Jurídicas.

indicó el periodista.

Ante esto, Boric sostuvo: “Tuve una buena experiencia en la universidad, tuve la oportunidad de ser ayudante de insignes profesores con algunos hemos estado en desacuerdo en diferentes políticas públicas, tuve un buen desempeño durante mi periodo, hice mi práctica profesional”.

“Por circunstancias de la vida no he podido titularme, espero en algún momento poder hacerlo, pero tengo total tranquilidad respecto a eso”, agregó.

Asimismo, la carta de Apruebo Dignidad aseguró que 170 compañeros de su generación en la Universidad de Chile firmaron una carta apoyándolo.

“Eso lo agradezco, me emociona, habla que no se trata de cartones o títulos, se trata de principios y valores y eso no cambia por tener o no un cartón”, concluyó.

Hay que señalar que este jueves estará en el estudio el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.