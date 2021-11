Daniela Aránguiz es una de las participantes del nuevo ciclo de El Discípulo del Chef de CHV.

En el espacio televisivo, la esposa de Jorge Valdivia se ha hecho notar entre los televidentes por su orden e higiene al momento de cocinar.

No obstante, lo que muchos no saben es que la exchica Mekano ya había sido tentada para ingresar a la primera entrega del programa. Pese al interés, en aquella oportunidad rechazó la invitación.

En conversación con el sitio de espectáculos Página 7, Aránguiz explicó sus razones para haber cambiado su decisión respecto a ser parte de la competencia.

“Mis dos hijos ya están vacunados contra el covid y eso para mí era fundamental, porque ya había tenido propuestas de este programa la primera temporada, pero por el tema pandemia no quise“, señaló.

“Cuando mis hijos estuvieron vacunados y empezó a volver un poco la nueva normalidad, tomé la decisión de participar”, agregó.

En ese sentido, admitió que el apoyo de Valdivia fue fundamental. “Jorge ya sabía hace rato, desde la primera oferta que me hicieron. Él me dijo ‘dale, no tienes excusas, los niños ya están vacunados y yo te ayudo con los tiempos’”, mencionó.

En tanto, Daniela reveló que también recibió una invitación para ser parte de la competencia: Masterchef Celebrity de Canal 13.

Sin embargo, pese a que admite que dicho programa también le gusta, hubo una razón puntual por la que decidió no aceptar.

“Encuentro que es un súper buen programa también, pero como no graban en Chile… Lo primero en mi vida siempre van a ser mis hijos, mi prioridad”, sostuvo.

“Y dejar a mis hijos solos, por irme a grabar dos meses fuera de Chile no lo haría“, puntualizó.

Recordemos que tras la explosiva final que dejó a Víctor Díaz como ganador, el nuevo ciclo de El Discípulo del Chef debutó el jueves.

Esta nueva temporada del programa de CHV comenzó presentando a los 21 participantes, quienes ya tenían asignados sus equipos liderados por los chefs Ennio Carota, Carola Bazán y Sergi Arola.