El cantante Leo Rey (41), exvocalista del aclamado grupo cumbiero La Noche, se confesó este martes sobre algunos aspectos de su vida. “Mi papá me obligó toda la vida a trabajar, no me mandó al colegio”, dijo.

Sus palabras llegaron en el matinal Nuestra Casa (Canal 9 BioBio TV), conducido por Luis Sandoval y Camila Schüler, donde promocionó su nuevo single Todo se paga.

Tras ser consultado por la situación de los artistas durante la pandemia de covid-19, que se vieron afectados debido a las prohibiciones de eventos masivos y posteriores restricciones de aforo, lo que llevó a algunos a recurrir a sus fondos de ahorro, contestó que su caso “es una historia bastante singular”.

“Me crie con mi papá desde el año de vida, no me crie nunca con mi mamá. Mi papá me obligó toda la vida a trabajar, no me mandó al colegio. Cuando tuve 15 años quise terminar con toda esta lucha de ser explotado prácticamente por mi papá, y quise irme a vivir a la calle solo”, recordó.

“Con una guitarra comencé a cantar en bares, en restaurantes. Nunca fue un trabajo, la música llegó a mí y me ayudó a sustentarme, a tratar de torcerle la mano al destino en el sentido de vivir de la caridad que me daba la gente por cantar”, añadió.

Fue esa inexperiencia, dijo, la que lo llevó a nunca preocuparse de sus imposiciones ni los contratos.

“Lo digo por mi paso por mi exbanda, La Noche, donde siempre me preocupé de la amistad y de disfrutar lo que estábamos viviendo, el lindo momento, y nunca de los contratos, de las imposiciones, que en realidad no tenía conocimiento y no era un tema para mí. Yo quería disfrutar la música y poder torcerle la mano al destino”, sostuvo.

Más tarde agregó que la situación es lamentable, porque “en este momento inesperado de pandemia, en el que nos vimos afectados los artistas por esta pausa de los eventos y el trabajo, que es de lo que uno depende, me di cuenta que prácticamente no tenía fondos“.

Asimismo, Leo Rey sostuvo que el contexto es “es difícil para todos los artistas”, pues “no tenemos una ley que nos apoye, siendo que tanta gente disfruta de nuestra música y sale de depresiones o de estados un poco difíciles de su vida gracias a la música”.

“Una buena lección y de aquí en adelante a tratar de hacer las cosas bien. Y el ánimo para arriba. ¿Qué podemos hacer? Estamos vivos. Estamos respirando. Estamos con las ganas y podemos dar vuelta la situación“, cerró.

Mira el momento a continuación: