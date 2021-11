En conversación con el podcast Reyes del Drama, la actriz chilena Gabriela Hernández recordó diferentes momentos de su carrera a lo largo de las teleseries en las que ha participado, explicando la razón de su distanciamiento de la televisión.

“No es el área dramática, (es) la gente que maneja la plata. Yo creo que por ahí algo hubo que no quisieron”, compartió la interprete con Jorge Sepúlveda, Victor Schwencke y Patricio Reyes.

De acuerdo a Hernández, todo comenzó en 2019, cuando se desempeñó como animadora en el programa “Viva la pipol” de CHV junto a Pamela Díaz y Jean Philipe Cretton.

En ese momento, la actriz fue consultada si en Mega “se sintieron” por haberse ido a CHV, ya que no volvieron a convocarla para ninguna teleserie.

“Parece que sí”, respondió. “Porque dije que no me habían subido el sueldo que me habían prometido desde Pituca sin Lucas. Y me lo querían bajar”, explicó.

“Yo creo que por ahí algo hubo que no quisieron los altos ejecutivos, esos ni ven teleseries. Dijeron ‘a esta señora se le baja al igual que a los demás’ Hablé mucho con los productores y nada”, recordó.

“En eso me ofrecen muy buen sueldo por un programa que se hacía de 11 a una. Entonces quise probar esta nueva área y me entretuve y aprendí. Conocí gente que nunca hubiese pensado conocer”, confesó.

“Pasé meses realmente mal”

Hernández, con más de 30 teleseries en el cuerpo, habló de su primer y único protagónico en teleseries, del cual no tiene buenos recuerdos.

Esto, debido a que en medio de las grabaciones de Casa de Muñecos de Mega, la mujer se quebró la cadera, afectando su desempeño.

“Encuentro que no me lucí. Estuve muy tonta porque me pusieron mucha anestesia. Durante 3 o 4 meses estuve muy mal de la memoria. Pato González me ayudó muchísimo y mis compañeros también”, compartió en el programa.

“Yo me sabía el texto y si había que repetir alguna cosa, se me iba. Después se me pasó, pero tengo escenas malas tanto al principio como al medio. Pasé meses realmente mal, muy insegura y con mucho dolor. Hay escenas que noto que no estoy dando el 100%”, recordó.

La actriz también repasó la escena actual de las teleseries.

“El Pobre Rico, El Pobre Papi, Señores Papis, Pobre Gallo…Evidentemente se han ido quedando en las mismas temáticas”, exclamó, destacando por otro lado las series nocturnas que “tienen más carne, más realismo”.

“Estas son más para niños o adolescentes, son más que livianas, ya no tienen peso alguno. Así uno no engancha, la gente mayor ya no engancha”, criticó.