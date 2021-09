La modelo argentina Luciana Salazar (40) se refirió a los rumores que la vinculan con el actor nacional Benjamín Vicuña y los echó por tierra.

Los trascendidos surgieron luego que en el programa trasandino Intrusos se afirmara que ambos rostros del espectáculo participaron juntos de una inauguración de un restaurante.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo”, apuntaron.

“Me fui sola”

Fue en el programa ShowMatch que, según recoge el portal Los Andes, el conductor del espacio Ángel de Brito le consultó a Salazar por el rumor.

“¿Yo salir (con alguien)?, no”, respondió la mujer. “Yo me fui sola el otro día (…) No lo conocía, sí lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, sentenció, echando por tierra los trascendidos.

En el programa también participó la modelo Carolina ‘Pampita’ Ardohain, expareja de Vicuña, quien escuchó atenta las palabras de Salazar.



Mira su reacción a continuación, desde el minuto 2:

Quiebre Vicuña-Suárez

Recordemos que fue hace un mes que Vicuña comunicó su quiebre en la relación que, hasta ese minuto, mantenía con la argentina María Eugenia ‘China’ Suárez.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, escribió el intérprete nacional en una Historia de Instagram, quien tiene dos hijos en común con Suárez.

“Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, añadió.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y por darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, cerró.