“No te vengas a hacer el amoroso conmigo”. Ese fue el comentario de Raquel Argandoña hacia el animador Amaro Gómez-Pablos que llamó la atención, este viernes, en el matinal Bienvenidos (Canal 13).

Argandoña, después de haber salido del programa animado también por Tonka Tomicic, regresó para comentar lo que fue el primer capítulo de Los 2000, Zapping al pasado.

En el espacio, mientras era presentada por Tonka, se escuchaba que Amaro decía en un tono alegre “qué agradable, qué bueno, como un flashback“. La animadora, en tanto, advirtió que no veía a Argandoña hace “tanto tiempo”.

Fue frente a eso que Raquel, riendo, sostuvo que “nosotros nos habíamos visto. Amaro, yo a ti no te veía desde febrero. Nunca me llamaste, así que no te vengas a hacer el amoroso conmigo”.

“Me encantan estas extorsiones de Raquel”, reaccionó Gómez-Pablos.

Recordemos que en octubre pasado, cuando Argandoña era panelista estable del matinal y el programa obtenía bajas cifras de rating, trascendió que entre ambos rostros habría existido una fuerte discusión en una reunión de pauta.

Según publicó Publimetro, los entredichos ocurrieron mientras analizaban los números y una eventual reestructuración.

Los 2000, Zapping al pasado, fue estrenado a las 22:35 horas de este jueves en el marco de una reestructuración de Canal 13. Esto, debido a que la exseñal católica ya anunció que el matinal saldrá del aire prontamente.