En el marco de su participación en “El Retador”, un imitador chileno debutó este fin de semana en la TV mexicana tras su recordado paso por “Yo soy”.

Hablamos de Paulo Rojas, el artista que encarnó a Miguel Bosé, quien ahora lucha por un cupo en el programa de Televisa.

Esta vez, el imitador tuvo que presentarse ante un jurado integrado por Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral, cosechando diversos elogios.

En la ocasión, presentó su versión para “Amante Bandido”, canción que de inmediato cautivó a la cantante azteca.

“Cuando salió, yo dije ‘es Paulo o es Miguel’. Eres igualito a él… Yo toda mi vida he sido fan de Miguel Bosé, siempre lo he seguido, desde que tenía 12 años. Y es que yo te veo en tu cápsula y no te pareces a Miguel, ahora te veo acá y eres Miguel Bosé… Está increíble”, señaló Lucero.

En la lógica del programa, los concursantes deben “defender” su cupo frente a nuevos retadores. En su debut, el chileno clasificó al siguiente capítulo a la espera de su respectivo contendor.

“¡Qué alegría haberlos conocido!”, escribió Rojas en redes sociales, donde compartió diversas postales de su estreno en México.