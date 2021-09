Tras las revelaciones en la teleserie Demente (Mega), Paz Bascuñán contó cómo cambió su visión del actor Andrés Velasco luego que conociera que él es el villano en la historia. “Como que me caía mal”, dijo.

Demente, escrita por Pablo Illanes, gira en torno al portonazo y posterior secuestro del pequeño Mateo, hijo de Teresa (Bascuñán) y Joaquín (Benjamín Vicuña).

En una historia en que todos se vuelven sospechosos, en los últimos días se supo que Dante Covarrubias (Andrés Velasco), cuñado de Teresa, es quien tiene secuestrado al pequeño.

Y eso no es todo, pues años atrás había secuestrado a otra menor, Melisa, dejándola encerrada en un sótano.

“Él es demasiado psicópata. A mí me producía rechazo cuando leía los capítulos. Cuando veía a Andrés en el canal me daba rechazo, como que me caía mal, te juro, me caía mal“, dijo Bascuñán en un Live de Instagram de la teleserie.

“Es fuerte, debe ser interesante lo que le debe pasar a él porque provoca mucho rechazo. El personaje es tan maquiavélico, tan sórdido, tan demente, tan enfermo, es muy abrumador”, agregó, refiriéndose a las consecuencias que el personaje ha tenido para él.

Afirmó, además, que nunca habían trabajado juntos, aunque su percepción sobre Velasco es que es “un tipo muy agradable, muy divertido (…) siempre te está haciendo reír, es alegre, nada que ver con este personaje”.

De momento no se sabe con claridad cuál fue la motivación que tuvo Dante para llevar a cabo ese cruel acto, contra quien en realidad es su sobrino político.

El personaje de Velasco es uno de los menos queridos por seguidores de la teleserie, debido a que ha protagonizado escenas de violencia intrafamiliar en contra de su esposa Flavia (Patricia Rivadeneira).