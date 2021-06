Víctor Díaz, el joven que se hizo conocido en 2010 como el Zafrada tras el terremoto, será uno de los participantes de la nueva temporada del programa El Discípulo del Chef.

En el espacio de CHV, el nacido en Iloca se verá las caras junto a otros rostros conocidos que también serán parte de la competencia, como Kidd Tetoon, Felipe Izquierdo y Gala Caldirola, entre otros.

Mientras se hacen los preparativos para el estreno del espacio televisivo, Díaz tuvo una distendida conversación en redes junto a los exparticipantes de MasterChef, Karen Saavedra y Jeffry Bastías, además de la ganadora de la primera temporada de El Discípulo del Chef, Miel Blanca.

En la charla, los cuatro hablaron acerca de sus experiencias con este tipo de programas, ocasión en la que Díaz reveló que anteriormente pudo haber sido parte de un programa de la competencia.

Según reveló el propio joven, en su momento tuvo opciones de llegar a ser parte de MasterChef Chile de Canal 13. Sin embargo, finalmente esto no prosperó por una sencilla razón.

“Yo estaba invitado a MasterChef, y yo no fui porque tenía que ir solo, y mi mamá no me dejó”, señaló Díaz en la conversación, generando la sorpresa de los demás.

“Se lo ganó Chilevisión, la tremenda ‘papita’, puede ser que hayas tomado una buena decisión”, respondió Bastías.

Según indicó CHV, la nueva versión de El Discípulo del Chef mantendrá su estructura, donde tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina. Al mismo tiempo, los cocineros también competirán para defender a sus pupilos.

Cabe señalar que la fecha de estreno, así como sus días de emisión, serán revelados dentro de los próximos días, de acuerdo a lo informado por la señal privada.