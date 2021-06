Un incómodo momento se vivió en el matinal Mucho Gusto, cuando Diana Bolocco tuvo un tenso intercambio con Claudia Saavedra, expresidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, quien se encontraba como invitada.

Todo comenzó cuando el programa mostró un video viral de un colegio en Israel, celebrando el fin de uso de mascarillas. En las imágenes, se puede ver a niños sacándose el tapabocas y tirándolo a la basura.

“Esto nos da esperanza, porque si esto está pasando en lugares que están un poco más avanzados en la pandemia, porque comenzó antes, nosotros tenemos luz al final del túnel, señores”, festejó la animadora.

Frente a ello, la experta la interpeló. “Eso de que tenemos luz al final del túnel, yo no diría”, sentenció.

“Yo no estoy llamando a que la gente bote la mascarilla”, se defendió Bolocco. “Solo estoy diciendo que en un país, donde ya pasó lo peor de la pandemia… que podemos vivir esto en los próximos meses. Es la esperanza que tenemos, Claudia”, dijo la conductora.

“Pero Diana, por favor, no me puedes pedir que te diga eso, porque tengo que yo tengo que ver los datos y la ciencia. Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas”, explicó Saavedra.

El momento se volvió más tenso. “Yo lo que digo es que la situación actual no nos permite en este minuto ni si quiera mirar las imágenes, porque la verdad es que se ven… lejanas”, aseveró.

Diana, en tanto, volvió a tomar la palabra para asegurar que “estamos de acuerdo en eso”. “En este momento no se saque la mascarilla”, aconsejó a los televidentes.

“No hables encima mío”

Mientras la conductora continuaba hablando, el abogado Rodrigo Logan, intentó hacer una broma para distender el ambiente. “Claudia, estamos pasando del ‘Mucho Susto’ al ‘Mucho Gusto’“, dijo, pero antes que pudiese terminar su intervención Bolocco lo detuvo.

“Rodrigo, no hables arriba mío”, sentenció.

“En este momento no se saque la mascarilla en su casa, no lo haga. Pero si uno mira estas imágenes, te da un poco más de esperanza en los próximos meses”, agregó, poniendo énfasis en la última parte para que “la Claudia no se enoje conmigo”.

Cabe destacar que actualmente Chile vive uno de los peores momentos de la pandemia y que mantiene a la Región Metropolitana en cuarentena. Este jueves se confirmaron 6.683 contagio.