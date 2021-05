Hace algunas días concluyeron las grabaciones de la teleserie Edificio Corona de Mega, la cual se realizó con protocolos sanitarios en medio de la pandemia.

La producción traerá una sorpresa dentro de los próximos capítulos, ya que el actor Gabriel Cañas se unirá con un nuevo personaje, el cual estará muy ligado a Carolina, quien es interpretada por Dayana Amigo.

“Benjamín es un personaje que viene a enredar y confundir a Carolina (Dayana Amigo) es un personaje chispeante y que permite reflexionar sobre conceptos interesantes como el género, los prejuicios y la amistad”, indicó en conversación con BioBioChile.

En este sentido, el actor sostuvo que tuvo un grado de complejidad unirse a la teleserie cuando ya estaba en su etapa final de grabaciones.

“Entrar al último mes de las grabaciones de una teleserie siempre es difícil ya que todes los que trabajan en en la realización y actuación están súper afiatados y arriba del proyecto. Esto siempre da nervio, pero siendo muy sincero fue muy tranquilizador y me lleno de confianza y ganas de jugar el hecho de conocer al equipo. Como ya no existen la áreas dramáticas en los canales, como las conocíamos antes, ahora en las productoras te encuentras con mucha gente que proviene de muchos lugares diversos”, aseguró.

“Todo esto permitió que mi paso fuera siempre un trabajo lleno de la placer y estoy muy agradecido de ser parte con este personajes que técnicamente es un “bolo” (nombre técnico para personajes que mantienen continuidad por determinados capítulos y entran para ayudar a desarrollar una trama central de la teleserie) este es un personaje pequeño que también da mucha libertad para crear”, agregó.

La teleserie se ha estado grabando desde el segundo semestre de 2020 y este año, pese a la segunda ola de contagios, continuó con las filmaciones. Hasta la fecha, no se ha registrado ningún brote dentro de sus trabajadores.

“Fue una grata sorpresa ver lo metódico y exigentes que son con el protocolo sanitario. Hoy en día este protocolo se vuelve fundamental ya que en el cumplimiento riguroso de este radica que la industria de ficciones audiovisuales pueda seguir dando trabajos y contando historias. Lo más extraño y difícil para mi tiene que ver con el cambio en los procesos de grabación de una escena. Ya que siempre son con mascarilla, solo se quitan para la grabación misma”, sostuvo Cañas.

Crisis del medio y éxito de Avalancha

Durante la conversación, el actor fue consultado respecto a la actual crisis que vive el mundo de las artes y el espectáculo, por causa de la pandemia y el cierre de los teatros.

“Más que meses han sido casi dos años muy duros para el gremio de los artistas escénicos. Es realmente uno de los sectores mas afectados y estamos viviendo más encima con el silencio e indiferencia de nuestro ministerio por parte de la ministra. Realmente ha sido duro. Lo peor de todo es que no sé para cuando se podrán abrir teatros, o eventos artísticos presenciales. Por el lado del audiovisual la producción bajó casi totalmente”, comentó.

“Es imperativo visibilizar lo mal que esta el gremio y que necesitamos que nuestras autoridades brinden ayuda de algún tipo a teatros, compañías, productoras, realizadores, técnicos que no pueden trabajar hace mucho tiempo. Por eso estoy agradecido de ser parte de esta nueva modalidad de ‘artista invitado/bolo’ que estoy seguro que será una forma de dar trabajo a muches personas del gremio. Todo está cambiando y hay que adaptarse pero también ser propositivo a la hora de enfrentarnos a las nuevas formas que toman nuestros oficios”, añadió.

Hay que recordar que el pasado mes de marzo Cañas estrenó su nueva obra llamada Avalancha, la cual lo presentó con un look totalmente vanguardista.

La obra transita por los recuerdos, la imaginación y el delirio de Avalancha –Gabriel Cañas-, una artista chilena del transformismo que recuerda su pasado con los aplausos de un espectáculo experimentado en su propia fantasía, mientras canta “Yo no soy esa”, de Mari Trini; “Evidencias”, de Ana Gabriel; y “Amor eterno”, de Juan Gabriel, entre otros hits.

“Nos fue muy bien con Avalancha. Es una obra de teatro/pelicula, un lenguaje nuevo e híbrido que ha nacido de la pandemia. Agradezco mucho el interés de su medio y la amplia cobertura mediática que alcanzó. Espero pronto se vuelva a exhibir”, aseveró.

“Creo que la pandemia ha terminado de transformarnos a todes. Si el estallido de octubre nos despertó y nos abrió la cabeza y nos reconectó como sociedad creo que la pandemia nos invitó a tomar esa misma revolución y aplicarla como individuos y en nuestro micro territorios vecinales. Yo al menos creo que por fin entendí que estar tranquilo está bien. Antes tenía una adicción a estar atrasado y llenarme de miles de proyectos y desafíos. Hoy de manera obligada me sometí a estar en mi casa y vivir la vida que quiero vivir y como no puedo esperar a que el estado me ayude, me obligo a profundizar en mis redes, conectarme con mis vecinos. Entender y encarnar juntes la idea del buen vivir”, concluyó.