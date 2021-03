22 marzo, 2021 | Publicado a las 17:20

Sergio Lagos analiza su presente en "Bienvenidos": "No estoy aquí para ganarle a nadie"

Fue a principios de febrero que Sergio Lagos asumió de manera oficial la conducción de Bienvenidos, como una manera de potenciar la animación del espacio que lideraba Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos.

En conversación exclusiva con Página 7, el animador habló de cómo ha sido estar de manera permanente en el bloque matinal de Canal 13.

“Es interesante, porque me pone de vuelta en un lugar en el que yo estuve muchos años y de distintas maneras, pero que en el trajín de mi trabajo ha ido evolucionando. Me siento más conectado con mi época de conductor en la Rock & Pop, cuando hacía el Futuro de Chile o Dínamo, que si bien era de cultura, dentro de ese espacio hablábamos de política y de actualidad”, partió contando Lagos.

Y es que para el conductor, su desafío en Bienvenidos es como una ‘vuelta a sus inicios’, ya que nuevamente sus labores están centradas en las noticias informativas.

Dentro de las cosas positivas de este nuevo trabajo, es el haber podido reencontrarse con Tonka Tomicic, a quien admira por su tarea ardua, compleja y difícil a cargo del programa que lidera desde hace casi una década.

“Esto muy impactado, impresionado y muy contento de trabajar con Tonka, porque la considero una amiga, hemos tenido una experiencia vital muy poderosa juntos con todo lo del Festival, que fue un gran momento en nuestra existencia tanto personal como profesional”, detalló.

Ahora para Sergio, también hay algo que ha movido su día a día, y ha sido conectar su nuevo horario con la dinámica de su familia: “Es lo más enredado y patas pa’ arriba que hay, porque en mi casa es una muy nocturna, muy bochinchera, y no me ha costado levantarme temprano, sino que acostarme temprano. Hacer entender a mi grupo familiar que las 01:30 de la mañana, no estaré presente, eso es tarde, pero es así”.

Análisis del presente de los matinales

Sergio Lagos no dejó pasar la oportunidad para referirse al rol que hoy cumplen los matinales, en un escenario donde lo informativo se ha vuelto primordial, sobre todo tras el Estallido Social y la pandemia.

“No solo cambió la televisión, cambió el plano de realidad en todo Chile y el mundo. La pandemia nos ha puesto en una situación completamente distinta, pero en la esencia y en lo medular las cosas siguen siendo las mismas, hay que tener a la comunicación lo más horizontal posible. En mi caso siempre he tratado de hablar al que está enfrente, al espectador, como si fuese mi amigo”, detalló el conductor.

Es a partir de ese escenario que el también músico menciona que busca ser un aporte desde un punto de vista auténtico: “Creo que ha sido parte de mi historia decir lo que pienso, expresarme. No es que haya ocupado la televisión como una plataforma discursiva acerca de mis temas, yo estoy al servicio de un programa”.

“No estoy aquí para ganarle a nadie”

Pero dentro de todo, lo más difícil para Bienvenidos ha sido enfrentar las malas cifras en el rating. De todas formas, para Sergio Lagos eso no es tema: “Mi principal preocupación es estar a la altura del trabajo que hacen todos mis compañeros”.

“Todos los días tenemos que hacer lo mejor posible, todos los días hacemos el programa con las mejores intenciones y siguiendo esa lógica vamos a encontrar los resultados esperados. Y eso no tiene que ser únicamente ser el número uno, romperla, ganar, son palabras de las cuales no me apoyo, yo me apoyo en el trabajo, la constancia, las ganas, y el profesionalismo. Si eso se traduce en otra cosa, fantástico”, detalló el animador.

En este sentido, Lagos explica que no cree que haya un rol fijo para Tonka, Amaro y él, ya que a su juicio cada uno debe aportar desde lo que más sabe.

“Un día puede que yo sea el asertivo y Tonka disfrute y se ría más, y otro día yo me conecto con las cosas lúdicas de lo que estamos contando. Entonces más que roles, debemos conectar con quiénes somos, con la mayor naturalidad posible”, comentó.

Finalmente, Sergio es enfático en decir que le encantaría tener espacio más lúdicos en Bienvenidos, pero hoy lo que manda es la actualidad.

“Me gustaría que hubiese tiempo un poco más para todo, porque nos hace falta momentos de buenas noticias o para las culturas, la música, para las noticias internacionales. No estoy pidiendo que nos alarguemos tres horas más, pero eso es flexible y dinámico. Hoy estamos con temas muy urgentes, prioritarios, entonces nos centramos en los temas que está pidiendo la ciudadanía”, sentenció.