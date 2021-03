Fue este sábado que el actor Alberto Herrera protagonizó uno de los segmentos de la franja electoral para la Convención Constitucional. El hombre apareció apoyando a la Lista del pueblo y lo hizo a su manera, con una polémica broma sobre el presidente Sebastián Piñera.

El hombre, conocido durante su infancia y adolescencia por haber sido actor de la serie juvenil BKN (Mega), simuló estar en una llamada donde ficticiamente se entera de que murió el mandatario, debido a que “se enteró que salieron los candidatos de la lista del pueblo como constituyente y le dio un infarto”.

“Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”, continuó Herrera en las imágenes mientras personas se congregaban en la plaza Baquedano.

Lejos de esta polémica, que generó que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba anunciara que recurrirá ante el Consejo Nacional de Televisión, hubo otro dato que llamó la atención.

Herrera, actor y director, tenía varias apariciones previas en televisión en BKN, emitida en el canal privado entre 2004 y 2012.

En la producción, compartió con los recordados actores Javier Castillo, Vanessa Aguilera, Camila López y Constante Piccoli, entre otros.

En la trama interpretó a Jota, personaje que dejó la teleserie en su tercera temporada.

En julio de 2020, ante las consultas de sus seguidores, el actor subió un video parodia en el que relató cómo habría terminado su personaje. “Era buen cabro, pero mucho pito cuando chico, malas juntas, estaba en la gloria (…) y terminó en la calle”, broméo.