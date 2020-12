Hace un par de días se dio a conocer la salida de Pamela Díaz de Chilevisión, luego que en 2020 no tuviera proyectos en pantalla y se terminaran los programas donde participaba.

Recientemente, en conversación con Francisca García-Huidobro y Nacho Gutiérrez, la opinóloga habló de su experiencia en la mencionada casa televisiva, exponiendo que quiso darle prioridad a uno de sus espacios por sobre el otro.

“No, yo quería no estar en el matinal. Yo quería solo estar en ‘La noche es nuestra’ y pedí que me sacaran durante 6 meses y no me hicieron caso”, indicó.

Asimismo, volvió a hacer referencia sobre un antiguo conflicto que tuvo en aquella empresa, específicamente con Carolina de Moras.

“En el matinal yo no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal, entonces era como… pa’ mí no existía y yo menos pa’ ella, entonces no nos saludábamos, el Rafa estaba incómodo, el Rafa tiritaba”, sostuvo.

Por último, en esa misma conversación también habló de sus últimos meses en la señal privada, asegurando que tenía el presentimiento que no le iban a extender el contrato por un nuevo periodo.

“Hace seis meses sabía que me iban a echar de Chilevisión. Yo lo presentía… en todo caso si yo era ejecutiva… me echaba igual si no hacía nada, obvio”, señaló.

Hay que señalar que Díaz, hace algunos días, anunció su llegada al programa Me Late de TV+, donde compartirá panel con Daniel Fuenzalida.