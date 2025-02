A través de su cuenta de Instagram junto a fotos de Claudio Arredondo y Álvaro Rudolphy, la actriz Bárbara Ruiz Tagle publicó un duro descargo contra sus colegas.

Tal como evidencia la artista, sus palabras surgen a propósito de las recientes declaraciones de Rudolphy durante la promoción de su película “¿Cuándo te vas?”, donde aseguró que los actores “están acostumbrados a que les den todo”.

“Lo primero que nos enseñan en las escuelas de teatro después de la escuela de la familia o de la vida según la suerte que hayas tenido es: ‘Debes ponerte en el lugar del otro, intenta no juzgar porque eso solo debilitará tu creación"”, comenzó escribiendo.

Sobre lo que agregó: “Claudio y Álvaro, se me juntaron sus dichos y quisiera decirles a ambos lo siguiente”, dijo, aludiendo también a las recientes declaraciones de Arredondo a Radio Pauta, donde afirmó que las críticas a los remakes “hablan más el ego de los actores de no estar o de ser reemplazos”.

Aunque la actriz expresó su admiración por el trabajo de ambos, apuntó: “Si bien sus comentarios responden a distintas cosas, ambas duelen. El artista goza del privilegio de decir, también los invito a reflexionar sobre sus palabras dichas hacia el gremio, que bastante afectado se ha visto siempre de palabras como ego, ‘vivir de la teta del estado’ y varias cosas más“.

“Por supuesto que hay ego”, mencionó Bárbara Ruiz Tagle, “pero no como exceso de autoestima, si no desde la más profunda vulnerabilidad”, completó.

“Pero hablar de manera despectiva desde un lugar superior moral, personalmente me da una pena negra”, añadió.

El descargo de la actriz fue más allá y ahondó en el esfuerzo de los actores, sobre los que aseguró se “desviven y trabajan arduamente para mantenerse de pie en un oficio que rodea la vulnerabilidad”.

A ello, la artista también hizo alusión a su propia experiencia en la industria, como cuando quiso dejar la actuación debido a las repercusiones en su salud mental tras su actuación en “El señor de la Querencia”.

“El artista trabaja con sus emociones que mil veces se ven amenazadas por no entender el sistema”, afirmó.

“Nadie quiere vivir de nadie, solo se busca un espacio amoroso y digno. Pero siento que dejar al gremio como egocéntrico y aprovechador y que quiere vivir del estado, me parece mezquino e injusto“, lanzó contra Rudolphy y Arredondo.

A lo que agregó: “Nos hemos sacado la cresta por seguir haciendo, y ustedes lo hacen, a su manera, pero lo hacen”. La actriz cerró su descargo con un mensaje a sus colegas actores, a los que felicitó: “Los aplaudo por su amor al oficio, por seguir creando”.