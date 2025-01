El actor Álvaro Rudolphy calificó como un problema de gestión personal las críticas de la industria por la falta de financiamiento a las culturas. A pesar de las críticas de sus colegas Magdalena Max-Neef, Antonia Santa María y Francisco Dañobetía hacia el gobierno por no cumplir la promesa de campaña, Rudolphy expresó que las nuevas generaciones "están acostumbradas a que les den todo" y que es necesario que los gestores culturales generen sus propios espacios sin depender del Estado. El actor, que dejó la televisión hace cuatro años, hizo hincapié en la importancia de no esperar que se den las condiciones para crear movimiento en la cultura.

Como un problema de gestión personal calificó el actor Álvaro Rudolphy las críticas de la industria a la falta de financiamiento a las culturas.

Así lo dijo en el más reciente episodio de “Palabras sacan palabras” de Radio Futuro, donde fue consultado sobre su postura al respecto.

Anteriormente, sus colegas Magdalena Max-Neef, Antonia Santa María, Francisco Dañobetía, entre otros, han criticado al gobierno por esta promesa de campaña, que, a su juicio, no ha sido cumplida.

Sin embargo, la postura de Rudolphy no va en la misma línea: “Yo creo que es lo mismo que las nuevas generaciones, que están acostumbrados a que les den todo“, comenzó diciendo en el programa radial.

“Uno tiene que generar los espacios, uno es el gestor cultural, no hay que esperar que el estado te choree, te regale, y te mantenga y te levante de la cama y te invite a hacer cosas. Las cosas las tenemos que hacer nosotros”, afirmó.

Pero su descargo no quedó ahí: “Así lo hemos hecho durante muchos años, quienes no hemos profitado de la teta del Estado. Hemos tenido que rasgarnos solos”, aseguró.

“Cuando esperas que se te den las condiciones para hacer, obviamente que (no van a ocurrir)… y es que no estamos generando tampoco movimiento, si la cultura es un movimiento y no puede ser que esté supeditado todo el tiempo“, sentenció.

Vale recordar que Álvaro Rudolphy dejó la pantalla chica hace cuatro años, tras el fin de “Juegos de poder” de Mega, aunque también fue parte de la serie de televisión “Secretos de familia” de Canal 13 estrenada en 2024, pero fue grabada mucho antes. Desde entonces se ha abocado al teatro y al cine.