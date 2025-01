Durante la tarde de este lunes el artista Miguel ‘Negro’ Piñera habría sido internado de urgencia en una clínica de la región Metropolitana. Así lo reveló el programa “Contigo en Directo” de CHV.

El hermano del fallecido exmandatario, Sebastián Piñera, fue diagnosticado con leucemia a mediados de diciembre, instancia en la que reveló la noticia en una entrevista con Primer Plano.

Ahora, la figura de televisión se habría sentido mal esta tarde, por lo que acudió a la Clínica Tabancura, ubicada en la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana.

Tras arribar solo al recinto de salud, ‘Negro’ Piñera debió someterse a una serie de exámenes, a través de los que los médicos habrían decidido internarlo de urgencia, según revelaron en el programa de CHV.

Por su parte, en “Hay que decirlo” de Canal 13, el periodista Andrés Caniulef, detalló que “se tenía que hacer unos exámenes, sin embargo, estos no le habrían salido bien, y por lo tanto lo habrían dejado internado… algunos hablaban de que podría estar bastante grave”, afirmó.

Sumado a ello, el menor de los Piñera tendría que pasar la noche en observación dada su condición médica. Vale decir que esta no es la primera vez que el músico es ingresado de urgencia por el cáncer que lo afecta, puesto que en diciembre pasado, después de su entrevista con Julio César Rodríguez, también tuvo que hospitalizarse en la misma clínica.

Cabe mencionar que ni la clínica, ni los cercanos al artista se han referido a su hospitalización.

‘Negro’ Piñera descubrió su diagnóstico de leucemia tras concierto

Fue en diciembre, en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, que Piñera, de 70 años, detalló cómo descubrió la enfermedad. Todo ocurrió durante una presentación con su banda en Puerto Varas, cuando inesperadamente sintió dificultad para respirar.

“Estaba actuando por todo Chile (…) le hago un tributo a Sebastián y eso me afectó mucho, y de repente cantando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire”, relató.

El artista explicó que en ese momento tuvo que pedir una silla, algo inusual en sus conciertos. “Pedí una silla, que nunca había pedido en el escenario, y me senté y seguí cantando con mi banda”, continuó. Al día siguiente, decidió realizarse exámenes que confirmaron el diagnóstico.

“Me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo: ‘Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año’”, recordó Piñera.

A pesar del complicado pronóstico, aseguró sentirse en paz. “Me lo he tomado bien, me siento tranquilo, me siento pleno, soy un agradecido de la vida, de Dios, de mi familia y de mis amigos, de todo lo que he vivido”, expresó.