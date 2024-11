El próximo 16 de noviembre, la representante chilena para el Miss Universo, Emilia Dides competirá por la corona, mientras ya se posiciona como una de las favoritas.

Y aunque la carrera por el certamen ya comenzó, de acuerdo a la candidata nacional del 2020 para el concurso, Daniela Nicolás, no se la ha dado la cobertura adecuada a la participación de la cantante.

“Pido por favor a los medios de comunicación que se le dé la cobertura que merece Emilia Dides. Tremenda representante que está jugándosela al 1000% para dejar a Chile en el lugar que merece”, escribió en su cuenta de Instagram.

A lo que agregó: “En mi momento, antes de ir, personalmente llamé a muchísimos medios de comunicación para pedirles apoyo y solo un programa me ayudó. ¡Uno! Y cuando se dieron cuenta de que estaba sonando, empezaron a cubrirlo, y ya era demasiado tarde. No dejemos que pase lo mismo este año. Tenemos a una representante de otro nivel, que no me cabe duda que va a clasificar y por qué no, ganar la corona. Apoyémosla”, pidió.

Sobre esto fue consultada la misma Emilia Dides, quien lanzó una dura critica al respecto: “Si fuera fútbol, todo el mundo hablaría de eso”, dijo escuetamente a Tiempo X.

Actualmente, la candidata se encuentra en México en los eventos y sesiones de fotos previas al gran certamen, instancia donde ya ha sido nombrada como una de las favoritas para quedarse con la corona.

Fue precisamente Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la Belleza” y que ha sido la mente maestra detrás de al menos siete Miss Universo, quien reveló a sus favoritas, entre ellas, la chilena: “Chile, República Dominicana, Venezuela, México”, dijo tras ser consultado por la dueña del evento, Anne Jakrajutatip, en una transmisión en vivo.