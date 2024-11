Billie Eilish no se resta de opinar sobre política y tras haber llamado a votar por Kamala Harris semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ahora lamentó el triunfo de Donald Trump.

Durante su más reciente show la noche del miércoles en Nashville, la cantante habló sobre el futuro presidente y además dedicó una canción a las mujeres que podrían sentirse inseguras con su triunfo.

Cabe señalar que Trump ha demostrado su rechazo hacia diversas figuras femeninas de la política llamándolas “desagradables”, razón por la que muchos lo tildan de “machista y misógino”. Según recoge CNN, se ha referido en estos términos a mujeres como Kamala Harris, Meghan Markle y Nancy Pelosi.

Ahora, Eilish lanzó un reflexivo mensaje sobre su victoria en las presidenciales. La cantante no ocultó su pesar y señaló a Trump como “un depredador convicto, digámoslo así”.

“Al despertarme esta mañana, no podía ni imaginarme hacer un espectáculo en este día”, mencionó en los videos del concierto que compartieron sus fans en redes sociales.

“Alguien que odia profundamente a las mujeres va a ser el próximo presidente de Estados Unidos“, sentenció. “Quiero que sepan que están a salvo conmigo y que están protegidas aquí, y que están a salvo en esta sala”, continuó.

“La canción que estamos a punto de tocar es una canción que mi hermano y yo escribimos hace muchos años, y se trata del abuso que existe en este mundo contra las mujeres y muchas de las experiencias por las que he pasado y que han pasado las personas que conozco”, dijo antes de cantar Your Power.

“Para ser sincera, nunca he conocido a una sola mujer que no haya sufrido abusos. Ni una sola. Yo misma he tenido que lidiar con algunas cosas y se han aprovechado de mí. Se han cruzado mis límites, por decirlo educadamente”, concluyó.

Billie Eilish delivers speech before performing ‘Your Power’ at her concert in Nashville, Tennessee tonight:

“Someone who hates women so, so deeply is about to be the President. This song is for all the women out there. I love you, I support you.”

— Pop Base (@PopBase) November 7, 2024