Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cantante chilena Emilia Dides, representante de Chile en el certamen de belleza Miss Universo 2024, inició su participación en una gala benéfica con temática de catrinas en Ciudad de México, luciendo dos vestidos diseñados por Minh Tuan. Durante el evento, la dueña del certamen le pidió cantar "All by Myself" de Celine Dion, demostrando su talento vocal y siendo ovacionada. Aunque la competencia por la corona aún no comienza, Dides se posiciona como una de las favoritas del público, generando gran apoyo en redes sociales. En la edición anterior, Chile logró ingresar al Top 20 del certamen, marcando un hito desde la participación de Cecilia Bolocco.