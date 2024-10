El veterinario Sebastián Jiménez estuvo invitado al pasado capítulo de Al piano con Lucho, donde habló de varios temas personales con Luis Jara.

En este sentido, el exrostro de Morandé con Compañía hizo un profundo desahogo por su divorcio, luego de haber estado casado por 17 años con María Carolina Gobantes.

De acuerdo a lo publicado por Página 7, en un inicio, el comunicador ahondó en los motivos de la separación.

“Yo creo, Lucho, que la convivencia es muy compleja, y por ahí pasan varias cosas. Y soltamos eso, o sea, dijimos ‘sabes que, veamos cómo, ya no podemos estar más conviviendo. Tenemos muchos roces, qué sé yo, veamos cómo resulta esto, no podemos seguir juntos’, ese fue el tema”, expuso.

“Nadie lo estaba pasando bien, los hijos no lo estaban pasando bien, eso es, para mí y para ella, lo más difícil, porque uno lo que tiende a hacer es, equivocadamente muchas veces, decir ‘hay que mantenerse unidos para que los niños no sufran’, pero están sufriendo peor cuando estamos juntos, es un dolor enorme para ellos”, agregó.

Tras aquello Jiménez indicó que, luego de un tiempo, ambos lograron mantener una relación cordial.

“Mira, uno puede pasar por altibajos, llevarse mal o llevarse bien, pero a la larga es un proceso de aprendizaje, que siempre es lindo y sacas lo mejor de eso para poder seguir adelante”, comentó.



“Hoy tengo la mejor relación que pudiese haber tenido con la madre de mis hijos, no llevamos la raja. Vamos a veranear juntos, ella me invita, yo la invito”, añadió.

Por último, el profesional sostuvo que sus hijos han tomado con tranquilidad la situación.

“Están felices de que nosotros estemos en la situación que estamos hoy. Mira, alguna vez, mi hermana me dijo ‘lo más importante del matrimonio son ustedes dos, no son los hijos’, y es fuerte que te digan esto, pero me comentó que ‘si ustedes dos están bien, lo demás está todo bien. Si ustedes dos están mal, está todo mal”, cerró.