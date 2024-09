MrBeast, la estrella de Youtube, enfrenta una demanda colectiva de trabajadores de su reality "Beast Games" junto con Amazon, acusados de acoso sexual, sueldos retrasados y tratos denigrantes por cinco concursantes anónimos. La demanda alega que la productora de MrBeast, Off One\'s LLC, y Amazon crearon un ambiente hostil y explotador, incluyendo situaciones de acoso y sexismo. Se revela la existencia de un supuesto "manual para empleados" que fomentaba comportamientos inapropiados, desvalorizando especialmente a las mujeres. Los demandantes también señalan falta de pago de sueldos mínimos, horas extras, pausas adecuadas y exposición a condiciones peligrosas. A pesar de los intentos de contacto, ni los representantes de MrBeast ni de Amazon respondieron a las solicitudes de Business Insider.

Según Variety, que habría conseguido una copia de la demanda, son cinco concursantes anónimos que acusan acoso sexual, sueldos adeudados y tratos denigrantes, señala Business Insider.

La demanda señala que la productora de MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, la compañía Off One’s LLC y Amazon, explotaron a los concursantes y crearon un ambiente “tóxico y hostil”.

Además, una de las concursantes femeninas sufrieron colectiva y particularmente, y que existía una cultura “misógina y sexismo” en el entorno laboral.

Respecto a la acusación de acoso sexual, se señala que existía un “manual para empleados” sobre cómo tener éxito en la producción de MrBeast.

MrBeast y las acusaciones

Algunas de las frases que se mencionarían en dicho manual está que “está bien que los chicos se comporten de manera infantil (…) si el talento quiere dibujar un pene en la pizarra del video o hacer algo estúpido, déjalos (…) haz todo lo que puedas para empoderar a los chicos durante la filmación y ayudarles a crear contenido. Ayúdales a ser idiotas”.

Las mujeres “honestamente no podían haber sido menos respetadas -como personas, mucho menos como empleadas- si lo intentaban”, dijo una de las demandantes anónimas, según recogen los medios.

La misma persona agregó que “Quería unirme porque era fan de MrBeast y sus videos me hacían sonreír durante la pandemia de COVID-19. Esperaba ser desafiada, pero no pensé que me tratarían como si no valiera nada —menos que nada”.

Otro de los puntos de la demanda es que, según alegan, no pagaron los sueldos mínimos ni las horas extra, tampoco dieron pausas para comer o descansos adecuados. Además, se indica que los concursantes fueron expuestos a circunstancias y condiciones peligrosas.

Business Insider contactó a los representantes de MrBeast y Amazon, sin embargo, no respondieron.