Una masiva pelea opacó el All Star de la Nascar, celebrado este domingo en Wilkesboro (Estados Unidos), luego de que los pilotos Ricky Stenhouse Jr. y Kyle Busch se trenzaran a golpes en la zona de boxes.

El incidente ocurrió tras un entrevero en la segunda vuelta, que involucró a los mencionados corredores y terminó con Stenhouse abandonando luego de que Busch lo golpeara intencionalmente.

Según se defendió el piloto que provocó el accidente, intentó “hacer justicia” con sus manos por una imprudente maniobra de su rival en la largada.

Lo cierto es que los dos quedaron molestos por el actuar del otro y, una vez que terminó la competencia, los pilotos se encontraron en la zona reservada para los equipos.

Ahí, de acuerdo a El Desmarque, Stenhouse Jr. le propinó un puñetazo en la cara a Busch y se desató la batalla campal.

Hubo empujones, insultos, manotazos y patadas en el suelo, mientras mecánicos y colaboradores intentaban detener la gresca.

Según anunció la Nascar, ambos pilotos serán investigados y podrían ser sancionados de cara a la próxima fecha del certamen de velocidad.

Tempers flare in the pits after the race! pic.twitter.com/TrWaLrY06Z

— NASCAR (@NASCAR) May 20, 2024