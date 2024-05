La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) comunicó este lunes la suspensión de por vida del juez de silla venezolano Armando Belardi por más de 26 quebrantamientos al código anticorrupción.

Belardi, que actuaba en torneos en Venezuela, ya había sido condenado anteriormente a 30 meses de suspensión por no cooperar en una investigación sobre el arreglo de partidos.

Al ser acusado de nuevo por la ITIA, esta de 26 violaciones del código anticorrupción, el venezolano no apeló, admitiendo por lo tanto su responsabilidad en dichos actos.

Además de la suspensión de por vida, Belardi ha sido multado con 75.000 dólares (casi 67 millones de pesos chilenos).

El árbitro fue acusado de facilitar apuestas, intervenir en el resultado de partidos y solicitar dinero o beneficiarse de influenciar negativamente a un tenista.

La suspensión es efectiva desde el 7 de mayo de 2024 y Belardi tendrá prohibido asistir a cualquier evento organizado por miembros de la ITIA, es decir, las federaciones de los Grand Slams, la ATP, ITF, WTA y cualquier asociación nacional.

Venezuelan national-level tennis official Armando Belardi has been permanently banned from the sport following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) May 20, 2024