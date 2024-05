El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el programa de visa Waiver esté en riesgo debido a los robos protagonizados por ciudadanos chilenos en Estados Unidos, atribuyendo la situación a "intereses electorales". Monsalve aseguró que se ha intensificado la coordinación con EE. UU. para evitar que personas con antecedentes salgan de Chile hacia ese país. Se revisan antecedentes antes del viaje y se comparte información con EE. UU. También se cuestionó la cifra de cien bandas chilenas operando en EE. UU., y se informó que la PDI ha revisado a 52 personas detenidas en EE. UU., encontrando que la mayoría no salió desde Chile. Monsalve descartó efectos por un caso de tráfico de drogas en un aeropuerto chileno, destacando la importancia de las medidas de control para evitar estos problemas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el programa de visa Waiver esté en riesgo, ante los robos protagonizados por ciudadanos chilenos en Estados Unidos, acusando “intereses electorales”.

Según aseguró la autoridad, se ha hecho una mayor coordinación con el país norteamericano, aseverando que ninguna persona con antecedentes ha salido de Chile para ingresar a EEUU.

En ese sentido, sostuvo que cualquier situación que se pudo haber producido, debió ser anterior a junio de 2023 o que las personas que salieron no contaban con antecedentes en nuestro país.

“Cuando un pasajero chileno sube a un avión con destino a Estados Unidos, se revisa en una base de datos si esa persona tiene antecedentes policiales o antecedentes penales y esa información se comparte con Estados Unidos”, detalló Monsalve.

“Si hay una persona con antecedentes penales que viajó a Estados Unidos, lo hizo previo al acuerdo que llegó el Gobierno con Estados Unidos en julio de 2023”, estimó

“Si hay otra persona que lo hizo, no lo hizo desde un aeropuerto chileno, porque aquí en Chile se le garantiza a Estados Unidos información bastante rigurosa respecto a los antecedentes policiales y penales de las personas que abordan aviones en Chile hacia Estados Unidos”, acotó el subsecretario Monsalve.

De todas maneras, Monsalve sostuvo que se sigue trabajando y que en ningún caso está en cuestionamiento el programa de visa Waiver.

“Yo creo que hay que sacar la discusión de la visa Waiver de la discusión político contingente vinculado a intereses electorales en ambos países”, criticó el subsecretario.

“¿Está en riesgo la visa Waiver? Por el cumplimiento de los requisitos de los trabajos de colaboración que tenemos con Estados Unidos, yo le diría que no”, sentenció Monsalve.

Asimismo, respecto a las cien bandas chilenas que estarían operando en Estados Unidos, la prefecta general, Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, puso en duda la cifra.

“La conformación de bandas o el número que se entrega a través de la prensa no es el mismo que nosotros manejamos. El número preciso no lo voy a dar a conocer por temas de seguridad, pero no tiene que ver con el número que inicialmente se ha dado a conocer en prensa”, dijo.

“Al hablar de bandas también hay que ser más específico en que cuando se señala el número, no se da a conocer los nombres de las personas o si estas integran una o más bandas”, explicó la prefecta Peña.

En ese sentido, Monsalve enfatizó que “la propia Policía de Investigaciones ha hecho una revisión de aproximadamente 52 personas que sabemos que han sido detenidas en Estados Unidos. Y lo que puedo decir de ellas es que a lo menos treinta, o sea, sesenta por ciento, son personas que o entraron previo al acuerdo que la implementación del acuerdo de julio de 2023 o ingresaron a Estados Unidos de países distintos a Chile”, insistió.

Por último, descartó algún efecto tras el caso de la mujer que fue sorprendida intentando enviar droga a Europa en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, justo cuando está siendo examinada por la TSA.

“Hay tráfico por los aeropuertos y hay tráfico con los puertos. Lo que importa es si evidentemente los países han tomado medía para evitarlo, controlarlo, detectarlo”, concluyó Monsalve.