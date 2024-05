Alexis Sánchez volvió el domingo a ser factor fundamental para el Inter de Milán, viniendo desde el banco de suplentes. El chileno destacó en el 1-1 de los ‘neroazzurros’ ante la Lazio por la Serie A.

El ‘Niño Maravilla’ ingresó a los 77′ por el turco Hakan Calhanoglu y solo necesitó de 10 minutos para, nuevamente, marcar diferencias para los lombardos.

A los 87’, el goleador histórico de La Roja se encargó de ejecutar un lanzamiento libre desde la banda derecha. Sirvió con fuerza y elevación el tiro libre, preciso envío que encontró en el área el certero cabezazo de Denzel Dumfries para el empate final.

Un gol que le permitió a los de Simone Inzaghi salvar lo que parecía una derrota ante los romanos.

La Serie A se hizo eco del tanto del defensor neerlandés y público un curioso momento protagonizado por el autor de la diana interista y su asistente, el tocopillano de 35 años.

Alexis Sánchez bromeó en el túnel con sus compañeros y exigió el agradecimiento del neerlandés. “Denzel, no me has agradecido por la asistencia”, se le escucha decir al chileno.

Frente a esto, el zaguero europeo se acercó al ‘70’ del Inter y lo besó en la mejilla ante las risas del resto del plantel campeón de la Serie A 2023-24.

Un hecho que destacó Alexis en redes: “Asistencia y beso para mí“, escribió el ariete nacional.