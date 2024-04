José Antonio Neme se sinceró con María José Quintanilla en un reciente capítulo de “De Paseo“, donde expuso su postura frente a la posibilidad de ser el próximo animador del Festival de Viña del Mar.

Hablando sobre el tema, en primera instancia, el periodista se refirió a Karen Doggenweiler como la próxima animadora del magno evento internacional.

“Aunque haya algunos canales que hagan pataletas, y les dé lata, y como que no les gusta, mira: Karen Doggenweiler va a ser la próxima animadora del Festival de la Canción de Viña del Mar, solamente porque es una mujer que se lo merece“, opinó el comunicador.

José Antonio Neme descarta animación del Festival de Viña

“Yo a mi compañera de matinal le deseo que sean seis noches maravillosas en el próximo Festival 2025. Yo no sé qué va a pasar, pero para mí, ella es lo máximo (…), yo creo que la Karen puede ser la nueva Vodanovic“, añadió.

En cambio, por su lado, José Antonio confesó que “en lo personal, no animaría el Festival de Viña”. “Lo he dicho mucho (…), si el canal me lo pidiera, yo creo que pastelero a tus pasteles”, expresó.

A ello, el periodista agregó que creía que “parte de sentirse pleno en el trabajo que uno hace no solamente tiene que ver con los proyectos que uno toma, sino que también con los que deja pasar“.

“Hay que conocerse muy bien y yo no tengo… Hay una serie de herramientas que no tengo para un escenario como ese, además, mi carácter, si lo dijo Larry Moe. Se pondrían a pifear y yo capaz que me mande un garabato (…), no queremos eso en Viña, señoras y señores”, cerró el rostro de TV.