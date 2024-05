No iba a ser tan fácil acabar con el vigente campeón de la NBA, el equipo del MVP, como pareció en los dos primeros partidos de la serie.

Los Denver Nuggets ganaron este domingo el segundo partido a domicilio ante los Minnesota Timberwolves (107-115), recuperando la ventaja de campo en esta serie semifinal de la Conferencia Oeste.

Un increíble triple de Jamal Murray, sobre la bocina del descanso y desde más allá de la línea central, un balón que le habían regalado los Timberwolves buscando una canasta a la desesperada, fue el golpe de efecto que Minnesota no pudo superar.

Los Nuggets se iban 15 puntos arriba a los vestuarios, un colchón que mantendrían para el resto del partido.

Nikola Jokic fue el mejor de su equipo con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, unos números fantásticos para el MVP que estuvo muy bien rodeado: Aaron Gordon anotó 27 puntos (además de 6 rebotes y 7 asistencias) con un espectacular 11 de 12 en tiros de campo.

Murray, el autor del heroico triple, terminó con 19 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

Anthony Edwards quiso redimirse del último partido y cargó a su equipo a la espalda. Anotó 44 puntos, atrapó 5 rebotes y repartió 5 asistencias, pero fue insuficiente pese a que Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble (13 puntos y 12 rebotes), igual que Rudy Gobert (11 puntos y 14 rebotes).

Solo cinco equipos en la historia han levantado una eliminatoria tras perder los dos primeros partidos como local. Denver quiere ser el sexto.

Nuggets y Timberwolves jugarán el quinto partido de la serie de NBA el martes en Colorado.

Aaron Gordon.

Difference maker in Game 4.

🔥 27 PTS

🔥 11-12 FGM

🔥 2-2 3PM

🔥 7 REB

🔥 6 AST

🔥 2 BLK

Nuggets tie the series… Game 5 is Tuesday at 10:30pm/et on TNT! pic.twitter.com/XrNcxJ8ku4

— NBA (@NBA) May 13, 2024