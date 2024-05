Una noticia que ha remecido al mundo del fútbol internacional y sobre todo europeo es la salida del crack mundial, Kylian Mbappé del PSG, quien a sus 25 años deja la entidad parisina para emprender nuevos desafíos en el Viejo Continente.

Aún no se sabe cuál será el destino de ‘Donatello’, pero el presidente Emmanuel Macron de Francia, dio luces de que el delantero podría arribar a Real Madrid.

Mientras ese rumor se toma las portadas en Europa, L’Équipe ha indicado que el hecho de que Mbappé no renueve, entre sueldo, prima y diferentes ‘bonus’ que no tendrán que pagar, le supondrá al PSG un ahorro de 200 millones de euros (algo así como 200 mil millones de pesos chilenos) y la intención es invertir ese dinero en diferentes fichajes.

Es ahí donde comienza la danza de nombres en donde el medio francés se la jugó por las 4 estrellas del fútbol mundial que podrían llegar hasta París para reemplazar a Mbappé.

El primero en la lista es Victor Osimhen, actual delantero de Napoli y ex ‘capocannoniere’ de la pasada temporada en la Serie A.

La buena relación del nigeriano con Luis Campos, Director Deportivo del PSG, podría ser el vínculo que lleve al africano directo al cuadro francés que podría llegar a Francia por un valor que ronda los 100 millones de euros.

El segundo artillero que ronda en PSG es el portugués Rafael Leao, actual emblema del AC Milán y que también posee buena relación con Luis Campos cuando ambos se encontraban trabajando en Lille.

Las cualidades de Leao se asemejan mucho al juego de Mbappé, por lo que sería una buena carta para reemplazarlo.

El problema estaría en el alto valor que pide AC Milán por él, ya que su cláusula de rescisión de contrato se eleva a unos 175 millones de euros.

El tercero en carrera proviene desde la Premier League, ya que PSG ha puesto sus ojos en la habilidad, talento e inteligencia de Bernardo Silva, actual jugador de Manchester City.

Este nombre es uno de los que más posibilidades tiene de llegar, ya que su valor de mercado es poco más de 60 millones de la divisa europea.

Su contrato con los ‘Ciudadanos’ vence a finales de año y su costo no es algo tan ‘descabellado’ para lo que promete aportar y brindar al PSG.

Por último y un poco más desplazado por los nombres ya mencionados aparece el georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, quien tuvo una temporada sobresaliente en la pasada temporada, ganando la Serie A junto a Napoli.

El tema es que no tiene el mismo perfil de Mbappé, pero su bajo valor comparado al de los otros en la lista, lo transforma en una pieza tentativa para potenciar el mediocampo e ir por todo por otro delantero.

🚨🇬🇪 Napoli president De Laurentiis has no intention to sell Khvicha Kvaratskhelia this summer.

Despite interest from PL clubs and PSG, Napoli want to keep Kvara as Osimhen is expected to leave — PSG also keen.

↪️ Napoli will push to extend Kvara’s contract as soon as possible. pic.twitter.com/x4JiIxnDlc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024