El pasado domingo Daniel Fuenzalida informó a través de sus redes sociales que sufrió un problema de salud mientras grababa Me Late. Por fortuna la situación no fue tan grave como se pensó en un momento.

En este sentido el comunicador indicó que incluso. en un inicio. pensó que podía tratarse de un accidente cerebral.

“El jueves grabando Me Late me sentí un poco mal, mareado, y como fatigado, además de no poder llevar bien las ideas. Terminé en la clínica para observación porque podía ser un ACV (Accidente cerebro vascular). Afortunadamente no fue y ahora a cuidarse”, indicó.

“El último tiempo ha sido muy duro y quizás eso ha pasado la cuenta, muchas gracias a todo el canal Zona Latina por la preocupación y a Radio Activa, a todos mis compañeros. A mi familia y amigos por tanto”, agregó.

Complejo año para Daniel Fuenzalida

Dentro de la publicación, el animador recibió gran cantidad de mensajes y saludos de parte de otros famosos nacionales.

Hay que señalar que, en efecto, este no ha sido un año fácil para Daniel Fuenzalida, quien en septiembre pasado sufrió la muerte de su padre.

“Fuiste un viejo bueno, un viejo noble, un tremendo papá y abuelo, y hombre a la antigua, correcto, trabajador, muy trabajador hasta tu último día trabajando y lo hiciste junto a mí”, indicó en ese momento.

“Aún estoy en shock porque te fuiste sin avisar, pero sé que feliz y tranquilo (…) viejo lindo, sé que ahora será feliz eternamente con la mamá”, añadió.