Desde la muerte del exmandatario argentino Carlos Saúl Menem en 2021, las polémicas entre sus hijos no han cesado a causa de la millonaria herencia que dejó. Hace un año que los tres hijos se mantienen enfrentados por este tópico, ocasión en que incluso se teorizó con que el menor de ellos, Máximo Menem Bolocco -también hijo de Cecilia Bolocco- no sería parte del proceso.

Fue en mayo del año pasado que frente a todo pronóstico el joven de 19 años comunicó su decisión de hacerse parte del proceso de cobro de herencia, pese a la adversión de sus hermanos Carlos Nair y Zulemita Menem.

“Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, dijo en ese entonces. Ahora, la justicia trasandina determinó que el chileno sí será reconocido como uno de los herederos.

Tal como consignó el medio Perfil, el juez Goggi, a cargo del proceso, optó por designar a Zulemita Menem (52) como una de las herederas a la herencia por ser la segunda hija del expresidente. Así también lo decidió con Carlos Nair (42) y Máximo (19).

De acuerdo al fallo, los hijos de Menem recibirán partes iguales de la sucesión del exmandatario; Sin embargo, la nieta del expresidente, e hija de Carlos Menem Junior, Antonella Menem (34) también recibirá una parte del dinero.

Cabe recordar que ella fue una de las pocas personas en la familia que llamó a Máximo a hacerse parte del proceso.

No obstante, la igualdad en la entrega de los recursos no sería tal, puesto que en el testamento de Carlos Saúl se habría donado más del 33% de su herencia a su hija Zulemita, cantidad mayor a la permitida por el Código Civil trasandino, por lo que ya habría recibido más recursos que el resto de sus hermanos.