Cuando el reloj marcaba las 01:40 de la madrugada Américo se subió al escenario del Teatro Teletón para hacer bailar a todos los presentes.

El intérprete fue el tercero en presentarse tras los shows de Denise Rosenthal y Valeria Lynch.

Tras mostrar un mix con lo mejor de su repertorio, el cantante dio la bienvenida a Leo Rey exclamando: “¡Un invitado brígido!”.

Fue así como el exvocalista de La Noche irrumpió en escena ante el aplauso del público en el teatro para interpretar el tema Sigue La Cumbia junto a Américo.

Luciendo un vistoso atuendo rojo, Leo Rey puso el cierre perfecto para la cumbre de la cumbia chilena en esta cruzada solidaria.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, en donde diversos usuarios comentaron la presentación de los dos exponentes de la música nacional.

A continuación te dejamos con algunas reacciones que dejó la presentación de los reconocidos artistas.

Alessia impactada desde su casa viendo como Américo tiene a las 2 AM al teatro Teleton on fire con música que "no vende" #Teletón2023 pic.twitter.com/czWvTltxiI

— Nicole Molina Aro (@Nico_Cruzada) November 11, 2023