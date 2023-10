Sabido es que Rocío Toscano vive alejada del padre de sus dos hijos, a quien ha acusado en ocasiones de no cumplir con sus responsabilidades económicas y afectivas.

Los pequeños nacieron en Estados Unidos, pero tiempo después la actriz decidió volver a Chile con ambos.

En esta oportunidad, Toscano se desahogó en una historia de Instagram, específicamente luego de ver un trabajo como modelo de su expareja.

“El papito corazón de modelito en @estudiofe, las cosas que se encuentra uno en redes. Pero de interesarse por sus mellizos ni hablar. Calidad de ser humano”, expuso.

Descargo de Rocío Toscano

Fue tras eso que volvió a arremeter en contra del hombre, quien también volvió a vivir a Chile hace algunos años.

“Y para lo que me preguntan sobre su ‘paternidad’. Es nula, no existe, jamás se ha interesado en regularizar la situación con sus hijos, lo llame hace unos meses y me cortó. Me puso un recurso de protección por la ‘funa’ que le hice hace un tiempo. Pero nada de los bebés. Ni un interés”, detalló.

“Es heavy como un hombre adulto es capaz de hacer cosas como tener hijos y abandonarlos, económica y emocionalmente. Aborto en vida que le dicen. El odio hacia la mujer es más grande que el amor a sus hijos. Si leen las cifras de los deudores es impactante”, añadió.

Hay que señalar que la artista actualmente está alejada de las teleseries, aunque no descarta un pronto retorno.