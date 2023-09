La noche de este miércoles los concursantes de Gran Hermano nominaron a los exintegrantes que se regresarán al encierro a partir de este domingo en el repechaje.

Fue así que contrarío a lo que informó inicialmente el espacio, en lugar de ingresar solo dos exjugadores, fueron cinco los elegidos por sus excompañeros. Así, los escogidos fueron Francisco Arenas, Sebastián Ramírez, Estefanía Marquis, Alessia Traverso y Francisca Maira.

Sin embargo, más allá de las críticas cruzadas sobre los votos de los participantes, los que pusieron a prueba las relaciones de amistad entre algunos de los concursantes, la cantidad de personas que entraran en el repechaje enojaron al público.

Una de las elecciones que causó más enojo fue la de Ignacia Michelson, quien entregó nada menos que cuatro votos para el reingreso de Sebastián Ramírez, el polémico interés amoroso de su amiga Cony Capelli dentro del encierro.

No obstante, no fue la única, puesto que Raimundo, con quien la bailarina logró afianzar su relación luego de un intenso conflicto, también votó por el reingreso de Ramírez y de Francisca Maira, con quien Capelli también tuvo altercados dentro de la casa-estudio, lo que los televidentes tomaron como una traición.

A través de redes sociales, los seguidores del programa se manifestaron en contra de la decisión, puesto que además de los cinco ya elegidos, se sumará uno elegido por el público, esto sin contar el ingreso de una nueva participante anunciado esta semana.

Este repechaje significa que la duración de Gran Hermano se extenderá aún más allá de lo presupuestado, pues se elimina una persona por semana y esta no habrá participantes que dejen la casa.

Esto hizo estallar en furia a los seguidores del reality, pues además le quitaría oportunidad de ganar a los participantes originales, los que solo se reducen a cuatro: Jorge Aldoney, Hanz Valdéz, Pincoya (Jennifer Galvarini) y Cony Capelli.

Por esta razón, los televidentes no dudaron en expresar su enojo en redes sociales, donde enviaron categóricos mensajes contra la producción del programa e incluso acusaron que estaba “arreglado”.

@GranHermanoCHV me parece insólito que no cumplan el real formato del programa y se pasen por el culo el dinero de la gente que ya elimino a esos weones. Para que vuelve el Seba en repechaje si él mismo renunció?? No sé olviden que Gran Hermano es el público Y NO USTEDES.

— Camila Alejandra (@ChamiiJB) September 21, 2023