A través de redes sociales, la comediante y panelista de televisión Maly Jorquera reveló a sus seguidores que tuvo que ser intervenida en un oído por perdida de audición mediante una fotografía de sí misma en una camilla clínica.

En ese entonces se le podía ver con un gran parche cubriendo su oreja izquierda, sin embargo, no entregó mayores detalles de la intervención hasta ahora.

Por medio de un nuevo video, la humorista mostró un registro capturado durante el detrás de escena de su podcast “Hazte ver” donde una persona de la producción la llama a gritos en reiteradas ocasiones, pero Jorquera no se percata y continua su conversación.

Es recién después de un fuerte grito que la comediante se gira hacia la persona que la llama y le responde: “Hola, recuerda que soy sorda”, dice entre risas.

Junto al registro, Maly Jorquera escribió un texto donde reveló su diagnóstico final: Hipoacusica (Perdida de audición) con Otoesclerosis Bilateral Hereditaria Degenerativa.

“Este video me da mucha pena por mí, como que me veo desde afuera y me compadezco, no sé si está permitido sentir eso socialmente, pero eso siento!”, comenzó diciendo. Para luego revelar que pudo acceder a un injerto de tímpano para recuperar la audición de forma momentánea.

“Pude acceder a un injerto de tímpano en mi oído derecho y recuperar gran, si no total, audición. En un año más, si Dios quiere, ¡debería ir por mi oído izquierdo!“, celebró.

Sin embargo, el injerto tiene una duración de 15 años, por lo que posterior a eso “vuelvo al mismo punto donde quede y de seguro necesitaré audífonos” dijo.

No obstante, afirmó que “más disfrutaré estos 15 años como un niño disfruta un helado. Disfruto cada momento de escuchar la voz de las personas que amo, partiendo por mi bebé“.

De acuerdo a Jorquera su intención de hacer público su diagnóstico se debe a su objetivo de pedir “igualdad de posibilidades para ya sea operarse o conseguir audífonos para quienes padecen lo que yo padezco” y que también puede afectar a bebés, niños y adultos mayores.