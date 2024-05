Tras la muerte del conscripto Franco Vargas (19) en Putre, la bancada del Partido Socialista anunció la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Lo anterior tiene por objetivo fiscalizar los actos de gobierno respecto a posibles hechos y omisiones que pueden ser la causa de la grave situación que afectó a conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”.

El jefe de bancada socialista, Daniel Melo, sostuvo que se busca “esclarecer las responsabilidades institucionales en relación a los graves hechos acontecidos en el norte de nuestro país, con la lamentable muerte del joven conscripto”.

“Es claro que se requiere revisar el tipo de formación, los protocolos y dar garantías de la integridad física y psíquica de los conscriptos por parte de las Fuerzas Armadas”, agregó.

Comisión investigadora tras muerte de conscripto Franco Vargas en Putre

En la misma línea, el diputado Nelson Venegas indicó que “queremos saber cuál es la manera en que está actuando el Ejército y cuál es el sentido de responsabilidad que existe en el mando”.

Y en concreto, “si es que está haciendo efectivamente un cuidado debido respecto de los conscriptos (…) si es que los procedimientos efectivamente están siendo efectivos respecto del cuidado personal”.

Por su parte, el diputado e integrante de la comisión de Defensa, Tomás de Rementería, comentó que es “necesario que se llegue a la verdad, por las madres de los conscriptos que están en una situación de salud delicada, por la madre de Franco Vargas”.

“Es necesario que la comisión de Defensa arribe a tener responsables de estos hechos. Lo que hemos visto ha sido una comunicación complicada, no se ha explicado bien, ha habido desinteligencia entre el Ejército y por ejemplo el Cesfam de Putre”, complementó.

Finalmente, el socialista concluyó que “nos parece necesario que haya respuestas, no puede ser que nosotros propongamos más conscripción y a la vez no podamos asegurarle a las madres que sus hijos no van a volver en un ataúd”.