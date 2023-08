Hace 37 años, un comercial de neumáticos de la marca Firestone, quedaría en la historia de la publicidad nacional y dejaría una huella imborrable en la carrera de Luis Alarcón, y todo gracias al personaje de un “Indio”.

El spot estrenado en 1986 y protagonizado por Alarcón, quien falleció este viernes a los 93 años, se volvió tan masivo, que incluso llegó al extranjero.

La historia mostraba a Alarcón como un indio americano que intenta cruzar una carretera, no sin antes escuchar el cemento para saber si venía algún vehículo. “Si camino no hablar, nadie ha de venir”, dice.

Sin embargo, mientras va a cruzando la carretera, un silencioso auto casi lo atropella, por lo que cambia la frase a “si el camino no hablar, ser Firestone Radial Sport que venir”.

Hasta un premio en Cannes ganó

Dirigido por el cineasta Silvio Caiozzi, el clip se convirtió en la primera obra chilena en ganar el León de Oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

En 2019, el actor volvió a dar vida al personaje, pero esta vez junto a Gary Medel, para un comercial de WOM.

“Me lo pagaron muy bien. Así que ese indio, para mí, ahí está como monumento en la sala de los premios, adentro. Le tengo mucho cariño al personaje”, contó Alarcón en el podcast Reyes del Drama, en 2021.

Luis Alarcón y el Indio: “Lo quiero mucho”

La historia del actor y el personaje es muy entrañable, ya que incluso consideraba la pieza como una “pequeña obra de arte”.

“Yo a ese indio lo quiero mucho. El primer indio que hicimos con Silvio Caiozzi para mí es más que un comercial, es una pequeña obra de arte“, contó Luis Alarcón.

“Está basado en el silencio. No tiene música, no tiene locutor, no tiene nada. Al final tiene unas notitas cuando se va el indio. Bueno, con decir que ganó León de Oro en Cannes. Eso muestra la calidad del comercial”, aseguró en el mismo podcast.

¿Y cómo llegó al papel? Todo gracias al mismísimo Caiozzi.

“Yo era amigo de Silvio Caiozzi. Un día me puso al frente de una ventana para ver mi perfil. ‘Sí, puede ser…’”, recordó el actor.

“Después llamó a un casting. Y fui al casting. Estaba Pepe Soza, estaba Patricio Munster, pero aparentemente el casting lo tenía ganado yo de antes. Entonces Silvio me contrató, yo encantado, por un pago menor. En ese tiempo me parecía bien”, comentó.

El éxito del spot hizo que la cifra comenzara a subir. “Los últimos (spots) estamos hablando de millones. Y el cuarto indio, que no es último, en ese me pagaron una fortuna. Hasta yo quedé impresionado“, reconoció.