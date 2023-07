El pasado viernes Chilevisión emitió la entrevista que Daniela Aránguiz dio al programa Podemos Hablar, en donde se refirió a varios aspectos ligados a su quiebre con Jorge Valdivia, a quien había acusado públicamente de tener una relación con la diputada Maite Orsini.

La situación trajo consigo varias reacciones, una de ellas vino de parte de Maite Pascal, madre de Orsini, quien a quiso defender a su hija durante las últimas horas.

“Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta (mediáticamente) y que eso no le hace tan bien. Para una es difícil ver que tu hija está en la boca de todo el mundo”, indicó a LUN.

“Es fome. Yo me preguntaba, ¿será que esas personas que hablan con tanta libertad sin saber, no tienen hijos? ¿No pensarán en lo que les afectaría a ellos como padres que estuvieran hablando así de sus hijos? No veo nada de tele y me di cuenta que todavía hay mucha gente que festina hablando del resto. Qué pena por ellos, qué triste su vida”, añadió.

Daniela Aránguiz y Maite Pascal

Esto último habría molestado a la exintegrante de Mekano, quien a través de su cuenta de Instagram apuntó hacia la mujer, que a su vez tuvo un paso por la actuación años atrás.

“¿será que alguna vez sacó una portada por su música? ¿O por actuar? Jajajaja. Felicitaciones, por fin va a poder cantar con público”, expuso Daniela Aránguiz.

“Me da risa, ¿expuesta? jajajaja. La gente está cansada de que le mientan en la cara”, añadió.

Hay que señalar que, en aquella conversación con Jean Philippe Cretton, la modelo señaló que no ve posible una nueva reconciliación con el exfutbolista, con quien estuvo casada más de 20 años.